شكرا لقرائتكم خبر عن جائحة كورونا أدت إلى تفاقم وباء السمنة لدى الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لشبكة "CNN" الأمريكية، عن أن نسبة السمنة في الأطفال زادت بشكل كبير منذ ظهور جائحة كورونا، وفي مجتمعات معينة كان الأطفال الذين لديهم معدلات أعلى من السمنة قبل ظهور الوباء، وهم الأكثر عرضة لخطر عواقبه مدى الحياة.

ووفقًا للتقرير، ففي الولايات المتحدة وحدها نسبة 18.5٪ من جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و19 عامًا، أو 13.7 مليون طفل، يعانون حاليًا من السمنة.

وبالنسبة للأطفال ذوي الأصول الإسبانية، فإن انتشار السمنة هو 25.8٪، مقارنة بـ 22٪ لغير السود من أصل إسباني و14.1٪ للأطفال البيض من غير ذوي الأصول الإسبانية، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.



السمنة والاطفال

علاوة على ذلك، في حين أن فيروس كورونا قد أنقذ بشكل عام غالبية السكان من الأطفال، فإن الأطفال الذين يعانون من السمنة هم الأكثر عرضة لخطر مضاعفاتها الشديدة، بما في ذلك التنبيب ودخول وحدة العناية المركزة.

بخلاف فيروس كورونا، من المعروف أن القائمة المتزايدة من المضاعفات الناجمة عن السمنة لدى الأطفال تشمل مرض السكري وأمراض الكبد الدهنية وارتفاع الكوليسترول وأمراض الكلى المزمنة ومشاكل العضلات والعظام وانخفاض احترام الذات، من بين أشياء أخرى كثيرة.

الأطفال الأصحاء سابقًا مرضى الآن

على مدى الأشهر القليلة الماضية، امتلأت العيادات الأمريكية وفقًا للتقرير، بأطفال أصحاء سابقًا والذين يعانون الآن من ارتفاع ضغط الدم، وعلامات مرتفعة لمرض السكري، والأطفال الذين بدأوا عمدًا في تخطي وجبات الطعام بعد ملاحظة زيادة الوزن لديهم والأطفال الذين لديهم المزيد تم ترجمة الجنيهات إلى بداية توقف التنفس أثناء النوم.

وحثت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال مؤخرًا أكثر من 60.000 من أطباء الأطفال على مواصلة فحص السمنة وتقديم المشورة لها وعلاجها عند ظهورها، حتى في حالة الجائحة، من خلال إرشادات مؤقتة، ولكن أطباء الأطفال لا يمكنهم القيام بهذا الأمر بمفردهم.