منها تناول “الخبز الأبيض” … لهذه الأسباب تظهر دمامل الوجه

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 يناير 2021 07:11 مساءً - منذ 4 دقائق

آخر تحديث: 10 - يناير - 2021 7:08 مساءً

لا أسوأ من الأيام التي نبدأها رؤية بعضا من “الدمامل” على بشرتنا، والدمامل أحد أشكال عدوى الجلد، والتي تبدأ عادة في بصيلات الشعر أو في الغدد الزيتية.

وفي دراسة لموقع “ليف سترونغ” الطبي، تبين أن هناك 5 أطعمة تؤدي لظهور الدمامل

1- السكريات

تحفز السكريات إنتاج الزيوت، التي تؤدي بدورها في انسداد مسام الجلد وتراكم المزيد من البكتيريا، مما يؤدي إلى ظهور الدمامل، يحدث هذا لأن السكريات تحفز من مقاومة الأنسولين في الدم بفعل ارتفاع مستويات الغلوكوز، مما يؤثر على اضطراب الهرمونات التي تزيد من مستوى إنتاج الزيوت الطبيعية في البشرة.

2- الوجبات السريعة

تحتوي الوجبات السريعة على زيوت مهدرجة مشبعة، والتي تؤدي إلى زيادة مستويات هرمونات النمو وتحفز المسام على إنتاج الزيوت في البشرة بشكل مفرط، مما يؤدي إلى ظهور الدمامل.

3- حليب الأبقار

تحذر دراستين أجريت على منتجات حليب البقر، من أنها تؤدي إلى زيادة ظهور الدمامل، وذلك لأنها تحفز إطلاق هرمون الأندروجين النباتي، وهو هرمون يزيد من مستويات الإصابة بحب الشباب الكيسي، وهو أحد أنواع خراجات الجلد.

4- الأرز الأبيض

يعتبر الأرز الأبيض أحد أنواع الكربوهيدرات البسيطة، من الأطعمة المؤدية إلى ظهور الدمامل، وذلك لأنها مرتفعة السكريات، والإكثار في تناول الأرز الأبيض يؤدي إلى انتشار حب الشباب الكيسي في الجسم.

ومن النصائح التي يوصي بها خبراء التغذية هي استبدال الأرز الأبيض بالبني، الذي يعتبر من أحد منتجات الحبوب الكاملة الصحية.

5- الخبز الأبيض

يُصنع الخبز الأبيض من الدقيق المكرر، وهو أحد مصادر الكربوهيدرات البسيطة، ذات المحتوى العالي من السكريات، التي تزيد من مستويات الأنسولين في الدم، مما يؤدي إلى تحفيز الجسم على إنتاج كميات كبيرة من الزيوت، تسبب ظهور الدمامل.

ومن النصائح التي يوصي بها خبراء التغذية هي استبدال الخبز الأبيض بالأسمر أو الأسود الصحي.