شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: كورونا قد يظل معدياً لمدة 90 يوماً بعد الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت جريدة "دايلي ميل" البريطانية أن امرأة أسترالية تخشى أن تستمر في الحجر الصحي إلى أجل غير مسمى بعد أن ثبتت إصابتها بفيروس كورونا، وبعد أكثر من شهرين من تشخيص إصابتها لا تزال نتيجة اختبارها إيجابية، وحذر الخبراء والعلماء من أنك قد تظل معديًا لمدة 90 يومًا من إصابتك بكورونا.

وقد أصيبت سامانثا أتكينسون، 22 عامًا، وصديقها هاري جيميل البالغ من العمر 26 عامًا، بالفيروس في نوفمبر أثناء إقامتهما في كندا، وتم وضع الزوجين، اللذين عادا إلى سيدني في 26 ديسمبر، في البداية في الحجر الصحي.

وتشعر الفتاة بالرعب الآن من أن تظل داخل الحجر الصحي لعدة أشهر وتريد من وزارة الصحة إعادة النظر في حالتها.

وقالت أتكينسون: "لقد غيروا القواعد مؤخرًا، بسبب زيادة الحالات لذلك لن يُسمح لي بالخروج إلا بعد 10 أيام من الاختبار السلبي، ولكن ماذا لو لم أحصل على اختبار سلبي لأشهر - إلى متى يمكنهم الاحتفاظ بي بالحجر الصحي؟"

وتابعت: "لقد أجروا جميع فحوصات دمي ، لذا أظهروا أنه فيروس قديم وليس سلالة جديدة والآن يبقوننا هنا".

وقال أحد كبار علماء الفيروسات إن هذا أمر منطقي لأن الناس يمكن أن يتخلصوا من الفيروس ويظلوا معديين لعدة أشهر.

وقالت البروفيسور سارة بالمر ، المدير المشارك لمركز أبحاث الفيروسات في معهد ويستميد للأبحاث الطبية وجامعة سيدني، إن هناك سببين وراء أن اختبار الفتاة إيجابيًا وهي أخبار سيئة في كلتا الحالتين - لأن الاختبار الإيجابي يعني أنها معرضة لخطر نقل العدوى للآخرين.

وأوضحت البروفيسور بالمر: "بشكل عام ، يمكننا القول إن الناس تخلصوا من الفيروس بعد 10-14 يومًا من الإصابة ، لكن هناك حالات يظل فيها الناس حاملين العدوى لمدة 40-70 يومًا ''.

وأضافت "هذا نادر جدا ولكنه يحدث. والاحتمال الآخر هو أنه بعد إصابتها بالسلالة الأولى في كندا أصيبت بسلالة أخرى."

وقالت بالمر إن كل سلالة من الفيروس لها "بصمة" فريدة، مما يعني أن تسلسل الجينوم يمكن أن يحدد ما إذا كانت السيدة أتكنسون قد التقطت شكلاً متحورًا أم أنها لا تزال تقاوم النوع الأول.

وأوضحت الفتاة أتكينسون إنها كانت مريضة للغاية بالفيروس" لمدة أسبوع '' وعانت أسبوعًا آخر أو نحو ذلك من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا بعد أن خفت الأعراض الأكثر ضعفًا.