شكرا لقرائتكم خبر عن مصنعو لقاحى سينوفاك وأسترازينيكا يسعون للحصول على موافقة الاستخدام بالبرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسؤولون بالبرازيل، إن مصنعي لقاحين من لقاحات كورونا، طورتهما شركة الأدوية الصينية سينوفاك Sinovac وشركة استرازينيكاOxford-AstraZeneca قدموا أول طلبات ، للحصول على الموافقة التنظيمية في البرازيل المتضررة بشدة من فيروس كورونا.

ووفقا للتقرير، فإن المنظم الصحي الفيدرالي لديه الآن 10 أيام للرد على الطلبات، على الرغم من أنه قال إن ذلك قد يشمل مطالبة الرعاة لمزيد من المعلومات.

ووفقا لتقرير موقع "medicalxpress"، تم تقديم طلب واحد من قبل معهد بوتانتان، وهو مركز للصحة العامة في ساو باولو يعمل مع شركة Sinovac لاختبار وإنتاج لقاح كورونا.



لقاحات كورونا تسعى البرازيل

وجاءت الطلبات بعد يوم من إعلان المسؤولين أن CoronaVac أظهر فعالية بنسبة 78 % في التجارب السريرية في البرازيل، وهي أنباء وصفها حاكم ساو باولو جواو دوريا بأنها "تاريخية".

أما بالنسبة للقاح أكسفورد، فقد أظهرت النتائج المنشورة في ديسمبر أنه فعال بنسبة 62 % للمتطوعين الذين أعطوا جرعتين كاملتين و 90 % لأولئك الذين أعطوا نصف جرعة تليها جرعة كاملة.

ويخطط معهد أوزوالدو كروز Fiocruz من جانبها لاستيراد مليوني جرعة من لقاح AstraZeneca حيث أن البرازيل لديها ثاني أعلى عدد وفيات بسبب الوباء بعد الولايات المتحدة، حيث توفر أكثر من 200000 شخص جراء الإصابة بالفيروس.