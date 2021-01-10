مصر تمنع التصوير داخل المستشفيات والمنشآت الطبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت وزارة الصحة المصرية، الأحد، قرارا رسميا، بمنع التصوير منعا باتا بكل صوره داخل المنشآت الطبية والمعامل والإسعاف التابعة للوزارة.

ويأتي القرار حفاظا على خصوصية المريض وراحته وحقه في الأمان، والعاملين بالقطاع الصحي والأطقم الطبية حتى يمكنهم تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية متكاملة.

وأكد قرار الوزارة، في البيان الصادر، ضرورة تفعيل دور الأمن للمرور على المستشفيات والوحدات التابعة لها، والتنبيه على شركات الأمن بتنفيذ جميع ما سبق في القرار.

ووجه قطاع مكتب الوزيرة، الخطاب إلى كل من مديري مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ورئيس الأمانة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والأمانة العامة للصحة النفسية، ورئيس المؤسسة العلاجية، ورئيس الإدارة المركزية للمعامل ورئيس الإدارة العامة للأشعة، ورئيس هيئة التأمين الصحي، ورئيس هيئة الإسعاف المصرية.

وأكد قرار مكتب الوزيرة أن هذا الأمر جاء في إطار الدور المنوط لوزارة الصحة والسكان بالحفاظ على صحة وسلامة وخصوصية المرضى والأطقم الطبية، مع اعتبار الموضوع مهما وعاجلا.