إسرائيل تستعد لتطعيم المعلمين ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت هيئة البث الإسرائيلي أنه من المتوقع أن تبدأ صناديق المرضى خلال أيام باستدعاء أطقم التدريس بالمؤسسات التعليمية لتطعيمهم ضد كورونا.

وأوضحت أن بدء التلقيح سيتم بعد استلام قوائم منظمة من وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، مشيرة إلى أن السلطات تهدف إلى بدء توزيع اللقاح على المعلمين والمعلمات ابتداء من بعد غد الثلاثاء.



وأعلن وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين، الأحد، أن 20% من سكان إسرائيل حصلوا على اللقاح في الأسابيع الثلاثة منذ انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأوضح أن 1.817 مليون من سكان إسرائيل البالغ عددهم 9.2 مليون نسمة، تلقوا أول جرعة من لقاح "فايزر-بيونتيك" الأمريكي الألماني.

وتسعى الحكومة لتطعيم جميع السكان فوق سن 16 عاما بحلول نهاية آذار/مارس المقبل.