ظهور 4 إصابات بسلالة كورونا الجديدة في إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي أنه تم اكتشاف 4 حالات إصابة بسلالة فيروس كورونا التي تحورت في بريطانيا.

وقال نمكي إن المرضى هم عائلة إيرانية تعيش في دولة أوروبية وقدمت إلى البلاد أواخر الأسبوع الماضي.



وفرضت إيران حظرا على الرحلات الجوية مع بريطانيا في 20 ديسمبر/كانون الأول، ثم مدته لاحقا حتى 19 يناير/كانون الثاني.



ويقول المختصون إن عدوى السلالة الجديدة أكثر قدرة على الانتقال بنسبة تصل إلى 70% من السلالات المعروفة سابقا، ولكن لا يوجد دليل على أن هذه السلالة أكثر فتكا.