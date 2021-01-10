رسالة سناتور جمهوري لترامب: إرحل في أسرع وقت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب السيناتور الجمهوري الأمريكي بات تومي الرئيس دونالد ترامب بالاستقالة والرحيل بأسرع وقت على خلفية اقتحام أنصاره مبنى الكونجرس.

وكان محتجون من أنصار ترامب حاصروا واقتحموا مبنى الكابيتول، في أسوأ اعتداء على رمز الديمقراطية الأمريكية منذ أكثر من 200 عام، في محاولة لتعطيل جلسة التصديق على فوز جو بايدن بالانتخابات.

وقال بات تومي، في مقابلة مع شبكة تلفزيون (إن.بي.سي): "أعتقد أن أفضل مسار لبلادنا هو أن يستقيل الرئيس ويرحل بأسرع وقت ممكن... أعترف أن هذا ربما يكون غير مرجح لكنني أعتقد أنه سيكون الخيار الأفضل".

كما كرر تومي نفس الدعوة في مقابلة منفصلة أجراها مع شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية.

والسبت، وجهت محكمة اتحادية، اتهامات لـ3 مشتبه بهم، تتعلق باقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن الأسبوع الماضي.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أن "من بين مَن تم اتهامهم جاكوب أنتوني تشانسلي، الذي يُعرف أيضا باسم جيك أنجيلي من ولاية أريزونا".

ويعد تشانسلي هو أحد الأشخاص الذين تم نشر صورهم في جميع أنحاء العالم في أعقاب أعمال الشغب التي وقعت، الأربعاء الماضي.

وحطم المتظاهرون النوافذ وتسلقوا الأسوار ليشقوا طريقهم إلى داخل مبنى الكونجرس، حيث تجولوا في الممرات واشتبكوا مع الشرطة وسرقوا ونهبوا وحطموا الأبواب والأثاث داخله.