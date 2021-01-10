أول تعليق للبابا فرنسيس على اقتحام الكونجرس الأمريكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، قادة وشعب أمريكا إلى "الحفاظ على حسٍّ عالٍ بالمسؤولية" على خلفية أعمال عنف الكابيتول.

جاء ذلك خلال عظة البابا فرنسيس بعد صلاة التبشير الملائكي التي بثت عبر الفيديو في ظل الأزمة الوبائية ولم يلقها من الشرفة المطلة على ساحة القديس بطرس.

وقال البابا فرنسيس: "أحث سلطات أمريكا وجميع السكان على الحفاظ على حسٍّ عالٍ بالمسؤولية من أجل تهدئة النفوس وتعزيز المصالحة الوطنية وحماية القيم الديمقراطية المتجذرة في المجتمع الأمريكي".



وأضاف قائلا: "أوجه تحية مودة لشعب الولايات المتحدة الأمريكية الذي هزّه حصار الكونجرس الأخير.. أصلّي من أجل الذين فقدوا حياتهم 5 أشخاص فقدوها في تلك اللحظات المأسوية"، وفق ما نقل موقع الفاتيكان الإخباري الناطق بالعربية.

وشدد البابا فرنسيس على أنّ "العنف يدمر الذات على الدوام".

وعلى الصعيد ذاته، وفي مقابلة مع القناة الإيطالية الخامسة، أبدى البابا فرنسيس دهشته بإزاء ما حصل "كون الأمريكيين شعبا يحترم قواعد الديمقراطية".

وأشار في هذه المقابلة التي من المقرر أن تبث مساء الأحد، كاملة إلى وجوب "إدانة" ما جرى و"فهمه بشكل جيد لتفادي تكراره واخذ العبر من التاريخ".

والسبت، وجهت محكمة اتحادية، اتهامات لـ3 مشتبه بهم، تتعلق باقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن الأسبوع الماضي.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أن "من بين مَن تم اتهامهم جاكوب أنتوني تشانسلي، الذي يُعرف أيضا باسم جيك أنجيلي من ولاية أريزونا".

ويعد تشانسلي هو أحد الأشخاص الذين تم نشر صورهم في جميع أنحاء العالم في أعقاب أعمال الشغب التي وقعت، الأربعاء الماضي.

وكان محتجون من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاصروا واقتحموا مبنى الكابيتول، في أسوأ اعتداء على رمز الديمقراطية الأمريكية منذ أكثر من 200 عام، في محاولة لتعطيل جلسة التصديق على فوز جو بايدن بالانتخابات.

وحطم المتظاهرون النوافذ وتسلقوا الأسوار ليشقوا طريقهم إلى داخل مبنى الكونجرس، حيث تجولوا في الممرات واشتبكوا مع الشرطة وسرقوا ونهبوا وحطموا الأبواب والأثاث داخله.