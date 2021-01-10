شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعلن الموعد النهائى لتطعيم من تزيد أعمارهم عن 18 عاما بلقاحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة البريطانية عن موعد تلقى لقاحات فيروس كورونا، للبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، بحلول موسم الخريف المقبل، طبقا لتصريحات وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، في صحيفة مترو البريطانية.

و وعد وزير الصحة بأن كافة المواطنين التي تزيد أعمارهم عن 18 عاما سيتلقون لقاح كورونا، بعد أن نجحت السلطات البريطانية من تطعيم نحو مليوني شخص حتى الوقت الراهن، مع وعود الحكومة البريطانية بتطعيم 14 مليون شخص مع نهاية فبراير القادم.

وأوضحت وزارة الصحة البريطانية أنه سيتم تطعيم أكثر من نصف مليون ممن تجاوزوا الثمانينيات هذا الأسبوع، في ظل أزمة تتمثل في توافر جرعات اللقاح بشكل كبير لنقص الإمدادات في الجرعات، في ظل تتعرض الخدمات الصحية لضغوط غير مسبوقة وسط زيادة هائلة في الحالات.

يأتي ذلك بعد أن حددت السلطات الصحية، الأولوية لإعطاء الأشخاص المعرضين للخطر جرعة ثانية قبل إعطاء جرعة أولى للآخرين، خاصة بعد أن تمت الموافقة النهائية من قبل المملكة المتحدة على لقاح موديرنا الذى يعد ثالث لقاح تم اعتماده بعد فايزر ولقاح أكسفورد.

وأكدت وزارة الصحة البريطانية في بيان رسمي، على رغبتها في تطعيم 13 مليون بريطاني بلقاحات كورونا بحلول منتصف فبراير، بعد أن تعهد رئيس الوزراء البريطاني بتقديم 200 ألف جرعة يوميًا بحلول يوم الجمعة المقبل، كما تعهد بتقديم حقنة لكل مقيم في دور الرعاية بحلول نهاية شهر يناير، كما تم الإعلان عن نظام حجز وطني جديد عبر الإنترنت للإسراع في وتيرة التطعيمات للمواطنين.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت بريطانيا عن معاناتها في نقص الإمدادات والموظفين والمشاكل اللوجستية والحواجز البيروقراطية التي تعترض طريق حملات التطعيم، حيث تلقى نحو 1.5 مليون مواطن جرعة واحدة على الأقل من لقاحات فيروس كورونا.