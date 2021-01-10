شكرا لقرائتكم خبر عن CDC: لا يوجد دليل على أن الولايات المتحدة لديها بديل محلى لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC، إنه لا يوجد دليل على أن الولايات المتحدة لديها نوع محلي من فيروس كورونا الذي يغذي الانتشار المتزايد للفيروس في الآونة الأخيرة.

ووفقًا لتقارير حصلت عليها شبكة CNN، أخبرت فرقة العمل المعنية بفيروس كورونا بالبيت الأبيض الدول الأسبوع الماضي: "أنه قد يكون هناك متغير أمريكي تطور هنا، بالإضافة إلى المتغير البريطاني الذي ينتشر بالفعل في مجتمعاتنا".

لكن مركز السيطرة على الأمراض قال إنه لا يوجد دليل على ذلك حتى الآن.



السلالة الجديدة لفيروس كورونا بالولايات المتحدة

وقال متحدث في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني لشبكة CNN: "بناءً على الفهم العلمي للفيروسات، من المحتمل جدًا وجود العديد من المتغيرات التي تتطور في وقت واحد في جميع أنحاء العالم"

"بالإضافة إلى ذلك، هناك احتمال قوي لوجود متغيرات في الولايات المتحدة؛ ومع ذلك قد يستغرق الأمر أسابيع أو أشهر لتحديد ما إذا كان هناك نوع واحد من الفيروس الذي يسبب فيروس كورونا، الذي يغذي الطفرة في الولايات المتحدة على غرار الزيادة في المملكة المتحدة ".

كان الباحثون يراقبون سلالات الولايات المتحدة منذ بدء الوباء، بما في ذلك 5700 عينة تم جمعها في نوفمبر وديسمبر.

وحتى الآن، لم ير الباحثون ولا المحللون في مركز السيطرة على الأمراض ظهور متغير معين في الولايات المتحدة كما شوهد مع ظهور B.1.1.7 في المملكة المتحدة أو B.1.351 في جنوب أفريقيا. "

لم يتضح على الفور سبب إصدار البيت الأبيض بيانًا مطبوعًا للدول التي تتكهن حول نوع جديد من الفيروسات يظهر في جميع أنحاء الولايات المتحدة. أخبر مسؤول في الإدارة جيم أكوستا مراسل CNN أن التكهنات بدأت في مكالمة مع المحافظين.

يتتبع مركز السيطرة على الأمراض (CDC) مثيلات النوع الذي شوهد لأول مرة في بريطانيا، ولكن لا يخبر الاختبار المنتظم لفيروس كورونا الأطباء ما إذا كان الأشخاص مصابين بمتغير، وللقيام بذلك ، يتعين على المختبرات إجراء اختبارات جينومية أكثر تفصيلاً.

حتى الآن، أفاد مركز السيطرة على الأمراض يوم الجمعة، بأنه تم الإبلاغ عن 63 حالة من الأشخاص المصابين بمتغير يشبه حالة واحدة تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا في ثماني ولايات: كاليفورنيا وكولورادو وكونيتيكت وفلوريدا وجورجيا ونيويورك وبنسلفانيا وتكساس، لكن مركز السيطرة على الأمراض يقول إن هناك على الأرجح العديد من الحالات.

ما هو غير واضح هو ما إذا كانت هذه المتغيرات ، التي قد تسهل على الناس نقل الفيروس للآخرين ، تؤدي إلى الانتشار الهائل للفيروس في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا وأماكن أخرى.

تتحور جميع الفيروسات، ولكن تحور الفيروس التاجي يتم بمعدل بطيء نسبيًا مقارنة بالإنفلونزا على سبيل المثال.