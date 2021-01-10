شكرا لقرائتكم خبر عن عمال الرعاية الصحية بأمريكا يحصلون على الجرعة الثانية من لقاح فايزر لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتلقى عمال الرعاية الصحية الذين حصلوا على جرعات لقاح فايزر الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية الجرعة الثانية من اللقاح، وبذلك تتعزز فعالية اللقاح لديهم إلى حوالي 95% في الوقاية من كورونا، وقد حصلوا على هذه الجرعة الـ"معززة" هذا الأسبوع بعد 21 يومًا من الجرعة الأولية.

وبحسب موقع الراديو الوطني العام الوطنى"NPR" تحمل الجرعة الثانية العديد من نفس التحديات اللوجستية مثل الجرعة الأولى، من متطلبات سلسلة التبريد إلى إدارة الجرعة بأمان، بالإضافة إلى التحدي الإضافي المتمثل في ضمان توفر الجرعة الثانية بالفعل للأشخاص المناسبين وفقًا للجدول الزمني للجرعات الخاصة بصانع الأدوية.

وقال الدكتور جلين موريس، مدير معهد Emerging Pathogens Institute في جامعة فلوريدا: "في الولايات المتحدة ، ما زلنا نكافح من نواحٍ عديدة مع قدرتنا على أن يصل اللقاح إلى الناس ، لذا تضيف الجرعة الثانية مزيدًا من الصعوبات". .

من جانبها أوضحت ماريلين جينان من مستشفيات أمريكا الأساسية، وهي مجموعة تمثل أكثر من 300 مستشفى عام في جميع أنحاء الولايات المتحدة: "المشكلة حقًا هي الطبيعة غير المتوقعة لشحنات اللقاح".

ينتظر لقاح موديرنا حقنة المتابعة، والتي تأتي بعد 28 يومًا من أول جرعة.

وتلقى أكثر من 6.6 مليون شخص اللقاح الأولي في الولايات المتحدة ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ولا توجد بيانات وطنية حول معدل إكمال الجرعة الثانية.

وقالت موريس: "إذا كنت تواجه مشكلة في مواكبة الحشود على أي حال، فسيبدأ الأمر بالتعقيد، وهذا يقلل من قدرتك على إعطاء الجرعة الأولى لعدد أكبر من الناس لمجرد عدم توفر الخدمات اللوجستية".