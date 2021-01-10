شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة بريطانية: لقاح كورونا للمسنين لن يوقف انتشار العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة بريطانية أن إعطاء لقاح كورونا للمسنين لن يوقف انتشار الفيروس القاتل. وفقا لما نشرته صحيفة ميرور البريطانية " mirror". وقالت الباحثة كريستينا باجل من جامعة كوليدج لندن: " إن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا ليسوا الناشرين الرئيسيين للفيروس ، لذا سيكون للتلقيح تأثير على خفض الوفيات، ولكن ليس على انتقال العدوى".

ووفقا للتقرير البريطاني، فإن ثلاثة أرباع من هم في العناية المركزة تقل أعمارهم عن 75 عامًا، ويُعد المقيمون في منازل الرعاية والموظفون وعمال NHS والذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا الأولوية القصوى لتلقي أحد اللقاحات الثلاثة التي تمت الموافقة عليها الآن.



لقاح كورونا وكبار السن

من جهته قال البروفيسور غابرييل سكالي ، رئيس قسم علم الأوبئة في الجمعية الملكية للطب: "إن خوفي الشديد هو أننا سننجرف بحماس لتطعيم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة والموت، وسننسى جميع الأشخاص الآخرين الذين سيصابون بالفيروس ويعملون على نشره".

وكانت السلطات الصحية البريطانية دعت أول 130 ألفًا ممن تجاوزوا الثمانينيات من العمر لحجز لقاحات في 7 مراكز لقاحات جديدة افتتحت هذا الأسبوع، وفي الأسبوع المقبل ، من المقرر أن يتم إرسال 500000 رسالة مماثلة أخرى لمواعيد أخرى.

وتعهد بوريس جونسون بأنه سيتم تطعيم 13 مليون شخص من أضعف الناس في إنجلترا بحلول منتصف فبراير.

وحصلت بريطانيا على 17 مليون جرعة من لقاح موديرنا Moderna الجديد و 100 مليون جرعة من استرازينيكا Astra-Zeneca و 40 مليون جرعة من فايزر.