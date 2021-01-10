أعراض التبويض عند المرأة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 يناير 2021 04:38 مساءً -

هل أنت مقبلة على الحمل..ترغبين في الإنجاب ؟ إذن عليكِ التعرف إلى علامات وأعراض التبويض وأيامه، لأنه بمعرفتك موعد الإباضة لديك.. يمكنك تحسين احتمالية حدوث الحمل ، والانتظام في ممارسة العلاقة الزوجية خلال تلك الفترة عن معنى التبويض وعلاماته يحدثنا الدكتور إبراهيم عبد الجواد أستاذ أمراض النساء والتوليد بالجامعة

مقبلة على الحمل..ترغبين في الإنجاب!

التبويض عند المرأة

التبويض..مرحلة من مراحل الدورة الشهرية الأنثوية

هي مرحلة من مراحل الدورة الشهرية الأنثوية، والتي تتضمن إطلاق بويضة ناضجة من أحد المبيضين، وهذه البويضة يمكن إخصابها إذا اجتمعت مع حيوان منوي أثناء حركتها إلى أسفل قناة فالوب

وتحدث الإباضة تقريباً في منتصف الدورة الشهرية نتيجة لسلسلة من التغييرات الهرمونية الناجمة عن وصول هرمون الأس تروجين لأعلى مستوياته؛ حيث يتسبب هذا الارتفاع بزيادة مستوى الهرمون الذي يؤدي إلى حدوث الإباضة خلال 24-48 ساعة

مع العلم أن يوم الإباضة والأيام القليلة التي تسبقه يرتبط بأعلى نسب لاحتمالية حدوث الحمل

أعراض التبويض الشائعة

لاتظهر على جميع النساء أعراض الإباضة ذاتها

يختلف وقت حدوث الإباضة بين النساء، فقد يكون موعد حدوث الإباضة منتظماً في اليوم ذاته من كل دورة شهرية لدى بعض النساء، أو غير منتظم لدى البعض الآخر

هذا بالإضافة إلى تفاوت الأعراض التي تظهر خلال فترة الإباضة من امرأة إلى أخرى، إذ لا تظهر على جميع النساء الأعراض ذاتها

بل يمكن ألّا تلحظ بعضهنّ أي عرض أو علامة تدل على حدوث الإباضة، ويمكن بشكل عام بيان أعراض الإباضة وعلاماتها

تزداد إفرازات عنق الرحم في مرحلة الإباضة، وتظهر بلَون يشبه بياض البيض، فغالباً ما يكون يوم الإباضة هو اليوم الذي تلاحظ فيه المرأة نزول أكبر كمية من الإفرازات المخاطية الرطبة

في العادة تكون درجة حرارة الجسم الأساسية ثابتة خلال الشهر، ولكن مع قرب موعد الإباضة تنخفض درجة حرارة الجسم الأساسية قليلاً

ويتبع هذا الانخفاض ارتفاع طفيف بمعدل نصف درجة مئوية تقريباً بعد حدوث الإباضة مباشرة، ويُعدّ هذا التغير في درجة الحرارة أحد المؤشرات التي يمكن اللجوء إليها للاستدلال على حدوث الاباضة

الأعراض الأقل شيوعاً

تشنج أو ألم خفيف على جانب واحد من الحوض

الشعور بتشنج أو ألم خفيف على جانب واحد من الحوض

الشعور بألم أو انزعاج في الثدي عند لمسه

زيادة الدافع الجنسي، انتفاخ البطن

زيادة حدة حاسة التذوق والسمع والبصر

كيف يمكن تحديد يوم حدوث التبويض؟

تمتد فترة الدورة لحوالي28-32 يوما



تُقاس الدورة الشهرية للمرأة من اليوم الأول لفترة الحيض حتى اليوم الأول من الحيضة التي تليها، ولدى معظم النساء تمتد فترة الدورة الشهرية لحوالي 28-32 يوماً، إلّا أنّها يمكن أن تكون أطول أو أقصر من ذلك

ويمكن أن تحدث الإباضة في أي يوم ما بين الأيام 11-21 من الدورة، وهذه الأيام مجرد معدل عام لمتوسط وقت حدوث الإباضة عند النساء، وتختلف بين كل امرأة والأخرى

والبويضة نفسها تبقى حية لمدة 12-24 ساعة، وخلال هذا الوقت هناك فرصة عالية لتخصيب البويضة والحمل إذا توفرت الظروف المناسبة



طرق لزيادة فرص التبويض

لابد من الالتزام بنظام غذائي صحيح

هنالك طرق يمكن إتباعها لزيادة فرصة حدوث الإباضة

بدايةً.. السمنة أو نقص الوزن بشكل كبير يعد من مشاكل في الإباضة، وعليك محاولة الحفاظ على وزن متوسط يتناسب وطول وبناء الجسم

لا مانع من القيام بالنشاط البدني، ولكن قد يتطلب ذلك مساعدة من ذوي الاختصاص ليعدوا برنامجاً صحياً مرتبطاً بتمارين رياضية مناسبة

لابد من الالتزام بنظام غذائي صحيح ومنتظم بمساعدة خبير تغذية

احترسي؛ الإجهاد العاطفي المزمن أو التوتر أو القلق يمكن أن يؤثر على فترة الإباضة

والحل يكون بتقليل مقدار الإجهاد، وقد يكون التدريب على الاسترخاء مفيدًا

اضطرابات التبويض وأسبابها

اضطراب المبايض نتيجة..متلازمة تكيس المبايض

وتتمثل اضطرابات الإباضة بعدم حدوث الإباضة على نحو متكرر أو عدم حدوثها على الإطلاق، ويُعدّ هذا النوع من الاضطرابات مسؤولاً عن ربع حالات العقم وصعوبة الحمل بين الأزواج

وفي الحقيقة يرجع حدوث هذه الاضطرابات لوجود مشاكل في المبايض أو مشكلة في تنظيم الهرمونات التناسلية من قبل منطقة تحت المهاد أو الغدة النخامية

ومن أسباب الاضطراب الأكثر شيوعاً.. متلازمة تكيس المبايض وتحدث نتيجة اختلال التوازن الهرموني مما يؤثر في عملية الإباضة، ومن الأعراض التي ترافق هذه الحالة في العادة

(مقاومة الأنسولين، والسمنة، وظهور حب الشباب، ونمو شعر زائد في الوجه والجسم بشكل عام)

والسبب الثاني هو: اضطراب الغدة النخامية.. كما أن الإجهاد البدني أو النفسي الشديد، ووزن الجسم المنخفض أو المرتفع جداً، يمكن أن يؤثر في عملية الإباضة

وكثيراً ما يحدث.. توقف في قدرة المبيضين على إنتاج البويضات الناضجة بشكل طبيعي، وانخفاض مستوى الإستروجين في الجسم قبل بلوغ سن الأربعين، وذلك نتيجة لاستجابة مناعية ذاتية أو كأثر جانبي للعلاج الكيميائي أو لعوامل واختلالات جينية

ويمكن علاج معظم اضطرابات التبويض بتغيير نمط الحياة، أو استخدام بعض الأدوية التي تنظم الدورة الشهرية، أو الأدوية المحفزة للخصوبة، وفي بعض الحالات قد يلجأ الطبيب لاستخدام طريقة العلاج بالتلقيح الاصطناعي المعروفة بأطفال الأنابيب