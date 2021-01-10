تناول الزنجبيل بهذه الطريقة يقي من برد الشتاء ويحرق الدهون

بيروت - نادين محمد - عندما تأتي ساعات الليل، نبدأ في البحث عن مشروب يحقق التدفئة اللازمة دون زيادة الوزن؛ خاصة وأن كل مشروبات الشتاء غنية بالسعرات الحرارية.

ومن أفضل مشروبات الشتاء التي تدفق الحرارة داخل الجسم، هو مزيج الزنجبيل مع الحليب؛ حيث يساعد هذا المشروب على تحفيز الدورة الدموية، ومن ثم يشعر الشخص بالدفء.

ولهذا المزيج فوائد أخرى بعيدة عن الشعور بالبرد:

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1- تقوية الجسم

هناك بعض المشروبات التي إذا مزجت بالحليب، تتسبب في تكسير الكالسيوم، ومن ثم لا يستفيد الجسم منه بأي شيء، ولكن في حالة الزنجبيل؛ فالأمر مختلف؛ حيث يستفيد الشخص من كل خصائص الحليب من ناحية، وكل خصائص الزنجبيل من ناحية أخرى، من ثم فإن مشروب الزنجبيل بالحليب، اختيار صحي، سواء في الشتاء أو في أي فصل آخر.

2- يحافظ على نضارة البشرة

يحتوي الزنجبيل على خصائص صحية وجمالية تجعل منه اختيارًا صحيحًا لعلاج كل مشكلات الجمال؛ فهذا المشروب يساهم في التخلص من البشرة الشاحبة، ويستبدل بها بشرة نضرة وشابة.

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3- إنقاص الوزن

كما سبق وذكرنا؛ فإن مزيج الحليب مع الزنجبيل، يحافظ على خصائص كل من المكونين، ومن أهم خصائص الزنجبيل، أنه يحفز عملية حرق الدهون؛ لذا نصح الأطباء الأشخاص الذين لديهم الرغبة في إنقاص الوزن بتناول مشروب الحليب والزنجبيل، ولكن بحليب خالي الدسم، ودون إضافة سكر.

شاي الزنجبيل للتخلّص من دهون البطن

المكونات

4 أكواب من الماء

بضع شرائح من الزنجبيل

حبة ليمون

ملعقة كبيرة من العسل

الطريقة

اغلي الماء

أضيفي الزنجبيل إلى الماء الساخن واتركيه لمدة 5 إلى 10 دقائق

ارفعيه من النار وأضيفي عصير الليمون والعسل.

اخلطي هذا المزيج جيداً وتناولي كوب في الصباح.

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يساعد تناول كوبين من شاي الزنجبيل يومياً على تحفيز الهضم وتقليل إنتاج الكورتيزول وحرق دهون البطن.

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