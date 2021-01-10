افضل طريقة للتخسيس.. الماء الدافئ أم البارد؟!

بيروت - نادين محمد - إنقاص الوزن قد يتطلّب اتباع حمية غذائية أو ممارسة التمارين الرياضية لفترة معينة. ولكن، مع "رجيم" الماء أصبح بإمكان تحقيق ذلك بسهولة؛ حيث تمّ إدراجه في أنظمة الحمية الغذائية للتخسيس. فكيف يساعد الماء بخسارة الوزن؟

يقوم الماء بدور رئيس في كل العمليات الحيوية لجسم الانسان؛ إذ يمدّ أجسامنا بالطاقة اللازمة لأنشطة الجسم؛ لاحتوائه على سعرات حرارية أقل من العناصر الغذائية الأخرى. وهو يعزّز عملية التمثيل الغذائي وقدرة الجسم على حرق الدهون والسعرات الحرارية.

فوائد "رجيم" الماء:

إن شرب الماء بكمية كافية على مدار اليوم يساعدك في طرد السموم خارج الجسم.

يساهم الماء في تحسين أنشطة الجسم، عن طريق تشبع الخلايا بالماء والمساعدة في عملية نقل الغذاء إلى الجسد.

يمنع حدوث تشنج العضلات، ويساعد على تحسين أداء العضلات بانتظام.

يقلل ويحدّ من الشهية، من خلال جعل المعدة ممتلئة بالماء طوال الوقت.

يقي من الجفاف، مما يجعلك أقل عرضة للإرهاق والتعب.

كيف نخسر الوزن بالماء؟

شرب الماء على مدى النهار، ذلك يساعد على تخفيف الشعور بالجوع وعلى تقليل حصة الطعام جراء الشعور بالامتلاء.

شرب كوبًا كبيرًا من الماء قبل كل وجبة طعام، وكوبًا أثناء الطعام بعده، يساعد على الهضم وعلى إنقاص الوزن.

استبدال المشروبات المحلّاة كالصودا والقهوة بالكريما وغيرها من المشروبات الغنيّة بالسكر والدهون بالماء.

التخفيف من كمية الملح، لمنع احتباس الماء في الجسم.

الماء الدافئ أم البارد للتخسيس؟

يعتبر الماء البارد هو أكثر فعالية في الـ "رجيم"؛ كونه يساعد على حرق الدهون بوتيرة أسرع فهو يحفّز عملية الأيض. فالجسم يحتاج لصرف المزيد من الطاقة لجعل الماء البارد يصبح فاترًا كحرارة الجسم. عندما يتعرض الجسم لدرجات حرارة باردة، يعمل على حرق السعرات الحرارية للحفاظ على دفء الجسم. لذا، عند تناول كوب من الماء البارد أو المثلّج يحفّز الجسم على حرق السعرات الحرارية المتراكمة والمخزّنة لتوليد الحرارة، مما يؤدي الى انقاص الوزن.

فإن تناول 16 كوبًا من الماء البارد يوميّا، يساعد الجسم على خسارة 18 سعرة حرارية وذلك من دون ممارسة التمارين الرياضية.

"رجيم" الماء البارد:

كوب واحد كبير قبل الافطار.

كوبين من الماء البارد قبل وجبة الغداء.

كوبين من الماء البارد قبل وجبة العشاء.

ويفضّل الاستعاضة بالماء عوضًا عن العشاء مساءً.

برنامج رجيم الماء لمدة أسبوع:



خلال فترة الرجيم أنت بحاجة إلى عدد معين من السعرات يبدأ من 500 إلى 800 سعرة حرارية.

اليوم الأول:

شرب كوب واحد من الماء الدافئ لحظة الاستيقاظ من النوم + عصير البطيخ أو الكرفس، في هذا اليوم اشرب أربع أنواع من العصائر كل 3 ساعات.

اليوم الثاني:

شرب كوبان من الماء الدافئ قبل تناول الغداء+ شريحة سمك مشوي (أو أي طعام بارد)+ طبق سلطة خضار على البخار وطبق صغير من الأرز + طبق من سلطة الفواكه.

اليوم الثالث:

نفس اليوم الثاني ولكن مع بدء إضافة النشويات والبطاطس المطبوخة.

اليوم الرابع:

طبق من الفواكه + طبق من الخضار المسلوق.

اليوم الخامس:

نظام غذائي عادي إلى جانب المحافظة على تناول الخضروات والفواكه.

اليوم السادس والسابع:

مثل اليوم الخامس، مع تناول كميات صغيرة من الأطعمة

ما هي كمية المياه في الـ "رجيم"؟

بالتأكيد تتساءل عن الكمية المحددة لك من الماء، أفضل كمية هي من 8 الى 9 أكواب من المياه، ويفضّل شربها قبل وجبتك بعشرين دقيقة. فاعلية "رجيم" الماء ستكون قادرة على إنقاص 5 كيلو جرام من الدهون المتراكمة في الجسم خلال أسبوع واحد.

نصائح لنجاح "رجيم" الماء:

شرب الماء يوميًا قبل كل وجبة طعام

الابتعاد عن شرب المشروبات الغازية.

عدم استعمال الملح في الطعام.

شرب السوائل الطبيعية من دون سكر.

محاذير "رجيم" الماء:

يوصى الذين يعانون من أمراض يصعب عليهم التخلّص من الكمية الزائدة للماء كمرضى السكري أو الكلى أو أمراض القلب وتليف الكبد، استشارة الطبيب المختص قبل اتباع "رجيم" الماء.

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