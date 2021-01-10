علماء: الأجبان تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والكبد

محمد الفلاح - الأحد 10 يناير 2021

كشف علماء، خلال دراسة حديثة أجريت في جامعة تكساس إيه آند إم، أن تناول العديد من أنواع الجبن بما في ذلك الجبن المعتق والشيدر والبارميزان يمكن أن يساعد في زيادة متوسط العمر المتوقع والوقاية من سرطان الكبد.



واكتشف الباحثون، أن هذه الأجبان الثلاثة تحتوي على مادة كيميائية تسمى سبيرميدين تساعد على منع خلايا الكبد التالفة من التكاثر.

وهذا يعني أن هذه الأنواع من الأجبان يمكن أن تساعد في الوقاية من العديد من الأمراض أهمها تليف الكبد، وهي حالة تتراكم فيها الأنسجة الندبية وتؤدي غالباً إلى الإصابة بسرطان الكبد.

وفي الدراسة، تم التحقيق في تأثير مكملات الجبن على الفئران. ووجد الفريق أن متوسط العمر المتوقع للفئران زاد بنسبة هائلة بلغت 25% عندما تم إعطاؤها المكمل.

ومع هذه النتائج الرائعة، قرر العلماء بعد ذلك إجراء دراسة على 800 شخص حول وجباتهم الغذائية. وتبين أن الأشخاص الذين أبلغوا عن تناول كميات أكبر من الجبن، كانوا أقل عرضة للإصابة بضغط الدم، وشهدوا انخفاضاً بنسبة 40% في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. بحسب ما نقلت صحيفة إكسبرس البريطانية.