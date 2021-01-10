66 ألف جرعة لقاح كورونا بالإمارات خلال 24 ساعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 66.219 جرعة من لقاح كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 1.086.568 جرعة.

وبلغ معدل توزيع اللقاح 10.99 جرعة لكل 100 شخص، وذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير اللقاح لأكثر من 50% من سكان الإمارات، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

كما بلغ عدد الأشخاص الذين أتموا جرعتي اللقاح أكثر من ربع مليون شخص.

وأعلنت الوزارة الانتهاء من تقديم اللقاح إلى خط الدفاع الأول والذين كانت لهم الأولوية منذ تسجيل اللقاح في بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول، وبذلك يتم تقديم اللقاح لمختلف فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين خاصة كبار السن منهم وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية والهيئات الصحية المحلية الحملة الوطنية لتلقي لقاح "كوفيد- 19"، حيث تم توفير اللقاح في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والمجالس في مختلف إمارات الدولة، وذلك لضمان تسهيل إجراءات تلقي اللقاح لأكبر شريحة من المجتمع، بحيث يكون اللقاح اختيارياً وبالمجان لجميع المواطنين والمقيمين.