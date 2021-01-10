ظهور سلالة جديدة من كورونا في اليابان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وزارة الصحة اليابانية، الأحد، إنه تم اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في 4 مسافرين قادمين من البرازيل.

وأوضح تاكاجي واكيتا، رئيس المعهد الوطني للأمراض المعدية في إفادة للصحفيين بوزارة الصحة، إن السلالة الجديدة تختلف عن السلالتين اللتين اكتشفتا لأول مرة في بريطانيا وجنوب أفريقيا.

وكانت العاصمة اليابانية طوكيو سجلت 1494 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، وهو أقل عدد من الإصابات اليومية منذ الثلاثاء.

وأعلنت اليابان حالة طوارئ محدودة في طوكيو و3 مقاطعات مجاورة للعاصمة، الخميس، للحد من ارتفاع في حالات العدوى بكوفيد-19.