إنفلونزا الطيور تتفشى في الهند.. انتشرت بـ7 ولايات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤولون إن إنفلونزا الطيور تتفشي بصورة سريعة في أنحاء الهند، حيث أكدت 7 ولايات وجود حالات إصابة.

وتنتظر ولايات أخرى نتائج الاختبارات، في الوقت الذي فرضت فيه إجراءات لاحتواء الفيروس.



وكانت ولاية أوتار براديش أحدث ولاية تسجل حالات إصابة بالفيروس، حيث تم إغلاق حديقة حيوانات في مدينة كانبور عقب نفوق 4 من الطيور واثنين من الببغاوات.

وقال كبير المسؤولين البيطريين في منطقة كانور ار بي ميشرا إن نتائج الاختبارات أثبتت إيجابية إصابة الحيوانات بالفيروس.

وأضاف: "نحن نقوم بعملية ذبح جميع الطيور في الأحواش كما تم إعلان أن حديقة الحيوانات أصبحت بؤرة.. إنه أمر مؤسف ولكن علينا أن نتبع البروتوكول".

وجرى تسجيل حالات مصابة بأنفلونزا الطيور في ولاية كيرالا وراجستان وهيماشال براديش وهاريانا وجوجارات، بحسب ما قالته الحكومة الاتحادية.

ويشار إلى أن فيروس إنفلونزا الطيور يصيب بصورة أساسية الطيور البرية والدواجن، ولكن يمكن أن يصيب الأشخاص الذين يتعاملون بصورة مباشرة مع الطيور المصابة.