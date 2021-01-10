إسرائيل تحصن خمس سكانها ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكر وزير الصحة الإسرائيلي، يولي أدلشتاين، أن بلاده طعمت 20% من سكانها في الأسابيع الـ3 منذ أن بدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأضاف الوزير، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، الأحد: "أكملنا 3 أسابيع من حملة (عودة إلى الحياة) بأنباء رائعة"، قائلا إن 1.8 مليون من سكان إسرائيل البالغ عددهم 9.2 مليون نسمة، تلقوا أول جرعة من لقاح "فايزر-بايونتيك" الأمريكي الألماني.



وكان رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو ووزير الصحة، أول من حصلوا على الجرعة الثانية مساء السبت في مستشفى "شيبا" بالقرب من تل أبيب.

وتلقى نتنياهو ووزير الصحة الجرعة الأولى في 19 ديسمبر/ كانون أول.

وتسعى الحكومة لتطعيم جميع السكان فوق سن 16 عاما بحلول نهاية مارس/ آذار المقبل.