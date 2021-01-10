الأردن يحدد موعد مواجهة كورونا بالتطعيم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الصحة الأردني نذير عبيدات إن بلاده ستبدأ برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد اعتبارا من الأربعاء.

وأوضح عبيدات أن البرنامج يستند للدليل الوطني للتطعيم ضد كورونا، ويراعي الأولويات المتبعة عالميا، والتي تستهدف الفئات الأكثر تأثراً، والمتمثلة بكبار السن ممن يعانون أمراضا مزمنة، والفئات الأكثر تعرضا والمتمثلة بالكوادر الطبية والصحية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (بترا).



وحول مصادر لقاحات كورونا التي يستند لها البرنامج، أوضح وزير الصحة الأردني أن الحكومة تعاقدت مع ائتلاف كوفاكس العالمي، بالإضافة إلى شركة فايزر بشكل ثنائي، لتوريد كميات من اللقاح، لافتا إلى أن العمل جارٍ أيضاً لتأمين كميات إضافية من لقاح "سينوفارم" خلال الفترة المقبلة.

وأشار عبيدات إلى أن الحكومة توصلت أيضاً إلى تفاهمات مع شركتي "أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون"، المصنعة للقاحات ضد كورونا، لتزويد الأردن بكميات منها فور حصولها على إذن الاستخدام الطارئ عالمياً ومحلياً.