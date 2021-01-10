محمد بن راشد يعلن رقما قياسيا جديدا في الإمارات.. الأقوى عالميا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رقما قياسيا جديدا حققته الإمارات.

ونشر مكتب دبي الإعلامي تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" يبرز فيه تصريحات الشيخ محمد بن راشد، والتي قال فيها: "جواز السفر الخاص بدولة الإمارات اليوم الأقوى عالميا".



وتابع: "نسبة الشعور بالأمان في الإمارات باتت أيضا الأعلى عالميا، حيث وصلت إلى 95%".

وأكمل حاكم دبي بقوله: "دولتنا الأولى عالميا أيضا في مؤشر الاستقرار الكلي للاقتصاد".

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "كما أن الإمارات الأولى عالميا في نسبة المستشفيات المعتمدة عالميا".

كان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد وجه رسالة لشعب الإمارات بمناسبة مرور 15 عاما على رئاسته للحكومة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تلك الرسالة: "الإخوة والأخوات.. أبناء شعب الإمارات.. نكمل 15 عاماً في 2021 في رئاسة حكومة دولة الإمارات.. عملنا على تحقيق رؤية أخي رئيس الدولة حفظه الله.. وبذلنا وسعنا لخدمة شعب الاتحاد".

وأضاف: "لم تكن الـ15 عاماً الماضية التي قضيتها مع فرق العمل في الحكومة الاتحادية سهلة.. أذكر في بداية تولي رئاسة الحكومة من حذرني من الفشل الذريع.. أذكر من نبهني إلى أن أحافظ على نجاحي في دبي ولا أجازف بمسؤوليات جديدة".

ومضى في حديثه: "أذكر أحد كبار الشخصيات الإماراتية حدثني بعد عدة سنوات من تولي مسؤولياتي بقوله (توقعنا لك الفشل وكنا مخطئين).. وجوابي الدائم: النجاح ليس نجاحي.. النجاح لفرق العمل.. النجاح لكل مسؤول كان ينتظر فرصة للتغيير.. النجاح لآلاف الشباب الذين وثقنا بهم.. وأثبتوا لنا أنهم على قدر الثقة".

رؤية الإمارات 2021

وأعاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التذكير بإعلان أول استراتيجية اتحادية؛ حيث تم الإعلان في 2009 عن رؤية الإمارات 2021، بهدف جعل الدولة من أفضل دول العالم.

وتابع: "حينها تساءل البعض عن جدوى إطلاق استراتيجية وأهداف تمتد على مدى 12 عاما، ولكننا اليوم نرى نتائجها واقعا يعيشه شعبنا".

وأضاف: "ما حدث خلال هذه الأعوام كان مذهلا، حيث عملت آلاف فرق العمل من المستويات الاتحادية والمحلية كفريق واحد لتحقيق الرؤية التي اعتمدها رئيس الدولة".