شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن دور القمر الصناعي طيبة1 في التحول الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح دكتور مصطفى عبدالله رئيس قسم الطيران والفضاء بجامعة زويل، الخدمات التي يقدمها القمر الصناعي طيبة 1 ودوره في التحول الرقمي الذي تتجه نحوه الدولة.

قال «عبدالله» خلال مداخلته في برنامج «صباح الورد» المُذاع على قناة «ten» وتقدمه الإعلامية مها بهنسي، «الهدف من القمر الصناعي طيبة 1 هو العمل في مجال الاتصالات كخدمات الإنترنت وخدمات التليفونات عبر الاأقمار الصناعية».

وعن دوره في دعم التحول الرقمي الذي تتجه نحوه الدولة فأوضح «هناك توسع في اتجاه الظهير الصحراو للمحافظات المختلفة ومد الشبكات الأرضية في هذه المناطق سيكون مكلف للغاية، وبالتالي يضمن القمر الصناعي تغطية كل هذه المناطق من حيث توصيل خدمات الاتصالات والإنترنت».

وأضاف «الاعتماد على القمر الصناعي المصري في تأمين مهام قوات الداخلية أو القوات المسلحة التي تعتمد على العمل في المناطق الصحراوية سيكون أفضل بكثير من الاعتماد على الأقمار الأجنبية.

وأشار إلى أن القمر يساهم في منع تداول بيانات المواطنين عبر الإنترنت عبر شبكات ليست تحت السيطرة الوطنية.

وعن دور القمر في المدن الجديدة فقال: «المدن الجديدة تعتمد في الأساس على الذكاء الاصطناعي، فعلى سبيل المثال يتم تشغيل أعمدة الإنارة عند استشعار الأقمار الصناعية لوجود شخص أو سيارة في المكان فقط».

وأضاف «المعلومات الضخمة التي يتم جمعها عن هذه المدن من خلال القمر الصناعي يتم تحليلها وبالتالي يتم إضافة توصيات من شأنها تحسين جودة المعيشة في هذه المدن».