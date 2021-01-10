صحة ورشاقة

استنشاق البخار.. طريقة صحية لمواجهة الزكام لدى الأطفال

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 يناير 2021 01:23 مساءً - منذ 3 ساعات

يعاني الكثير الأطفال من الزكام خاصة في فصل الشتاء

تزداد حالات الإصابة بالزكام لدى الأطفال خاصة في فصل الشتاء ، الأمر الذي يسبب العديد من المشاكل الصحية خاصة من ناحية التنفس بشكل طبيعي.

قالت الجمعية الألمانية لطب الأطفال والمراهقين إن استنشاق البخار يساعد على مواجهة الزكام لدى الأطفال.

وأوضحت أن ترطيب الأغشية المخاطية يعمل على إذابة المخاط، ومن ثم يمكن طرده بصورة أفضل.

وعن كيفية القيام بذلك أوضحت الجمعية أنه يتم ملء إناء به ماء دافئ تتراوح درجة حرارته بين 42 و45 مئوية، مشيرة إلى أنه من المثالي قياس درجة الحرارة بالترمومتر.

وفي الخطوة التالية يتم تغطية الرأس بمنشفة واستنشاق البخار لمدة لا تزيد على 3 إلى 5 دقائق ليشعر بعدها الطفل بتحسن.

ومن الأفضل عدم إضافة زيوت طيّارة كتلك المستخلصة من الأوكالبتوس مثلا؛ نظرا لأنها قد تتسبب في تهيج المسالك التنفسية لدى الطفل وشعوره بضيق في التنفس.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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