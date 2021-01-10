مشروب قبل النوم لحرق دهون الكرش

بيروت - نادين محمد - تناول كوب واحد فقط من هذا المشروب قبل النوم يساعدك على تقليل الدهون في الجسم، خاصة دهون البطن. هذا المشروب سهل التحضير ويعطي نتائج جيدة في وقت قصير شريطة تناوله بشكل منتظم.

مشروب للتخلص من دهون البطن

قد تكوندهون البطن أحياناً عنيدة وتقاوم كل المحاولات، وبدلاً من الشعور باليأس، إليك مشروب بسيط ولكن فعال لمساعدتك على إنجاز مهمتك بفقدان الوزن وفي الوقت نفسه التخلص من دهون البطن.التي تزعجك.

حين تنامين، تعمل عملية التمثيل الغذائي بشكل أبطأ عنها في ساعات الاستيقاظ، وهذا المشروب يساعد على تحفيز التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية أثناء النوم.

المكونات

• حبة خيار

• باقة بقدونس أو كزبرة

• حبة ليمون

• ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور

• ملعقة كبيرة من عصير الصبار

• نصف كوب ماء

الخيار: أدخليه في نظامك الغذائي إذا أردت تقليل دهون البطن. فهو منعش وغني بالماء والألياف وفقير بالسعرات الحرارية. تحتوي حبة خيار كاملة على 45 سعرة حرارية فقط مما يجعلها خياراً رائعاً للمعدة.

البقدونس والكزبرة: منخفضان جداً في السعرات الحرارية وغنيّان بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن الحيوية التي تساعد على تخفيف احتباس المياه دون التسبب بالانتفاخ أو الانزعاج في البطن.

الليمون: يقضي على جميع السموم المتراكمة في الجسم وهذا يساعد على إذابة الدهون بسرعة أكبر لأن التمثيل الغذائي للدهون يصبح أسرع حين يتم إزالة الشوائب من الجسم.

الزنجبيل : يحفز التمثيل الغذائي ويمنع الإمساك ويذيب الدهون غير المرغوب بها. إذا كنت تريدين بطن مسطح، احرصي على إدخال الزنجبيل بشكل منتظم في نظامك الغذائي. تعمل كل مكونات الزنجبيل بالتناغم معا لمنع الإفراط في تناول الطعام وإزالة دهون البطن بسرعة.

عصير الصبار: يعتبر علاجاً فعالاً للغاية لفقدان الوزن لأنه يحتوي على مضادات أكسدة طبيعية تساعد على تأخير ظهور الجزيئات الحرة في الجسم، بل وتخفيف الالتهابات أيضاً. وهو يسرع عملية التمثيل الغذائي التي تساعد على استهلاك المزيد من الطاقة. هذه العملية تساعد على استقرار وتخفيض مؤشر كتلة الجسم.

اجمعي هذه المكونات الطازجة والصحية وحضري هذا المشروب المنعش وتخلصي من دهون البطن الزائدة للأبد.

الطريقة

اصنعي عصير من المكونات المذكورة وتناولي المشروب قبل النوم.