شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية: 199 ألف استشهاد مرجعي فى 2020 بزيادة 15 ألف عن 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مؤسسة Webometric الأسبانية، نتائج ترتيب الجامعات العالمية وفقاً لعدد استشهاداتها المرجعية (توثيق) Citations في محرك البحث العلمي Google Scholar لعام 2021، موضحاً أن استشهادات جامعة الإسكندرية بلغ 199595 أستشهاداً مرجعياً في 2020، بزيادة قدرها 15 ألف و281 استشهاداً في 2019.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، أن الاستشهادات المرجعية تعرف بأنها إلتزام الباحثين إلى الإشارة والإستشهاد بالأعمال المشابهة والسابق نشرها والتي اعتمدوا عليها أثناء إعدادهم لأبحاثهم، موضحاً أن الاستشهادات المرجعية وبالأخص الإيجابية والتي يعتمد عليها تقييم Webometric تدل على الإشارة إلى الأبحاث أو الوثائق التي أجريت في الجامعة، وتعني زيادة عددها أن الباحثين على مستوى دول العالم قد أشاروا واستفادوا من النتائج المنشورة من هذه الأبحاث.

وأشار إلى أن أهمية الإستشهادات ترجع إلى أنها تستخدم كآلية في تقييم المؤلفين وإنتاجهم العلمي وبالتالي فهي مؤشر يعكس جودة أبحاث الجامعة، وأن هذا الترتيب هو نتيجة لسعي الجامعة للانفتاح العلمي عالمياً من خلال استحداث برامج حديثة للباحثين بجامعة الإسكندرية وإنشاء مراكز بحثية متميزة تستخدم التكنولوجية العالمية المتطورة، علاوة على نشاط الباحثين المميز بالجامعة وارتفاع عدد الحاصلين منهم على مشروعات بحثية ممولة عالمياً ومحلياً.

الجدير بالذكر أن عدد أبحاث جامعة الأسكندرية المنشورة في مجلات دار النشر Elsevier والمرفوعة على منصة Scopus العالمية بلغت 2456 بحثاً في عام 2020 بزيادة قدرها 554 بحثاً في عام 2019 أي بنسبة زيادة 29%.