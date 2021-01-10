شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مميزات اللقاح الأنفى لفيروس كورونا.. يمنحك تحصينا أعلى ضد الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد موافقة المراقب العام للأدوية بالهند، على لقاح فيروس كورونا المصنوع محليًا بالبلاد ، طرقت شركة بهارات للتكنولوجيا الحيوية الأدوية بالهند مرة أخرى أبواب وحدة التحكم في الأدوية للحصول على إذن لإجراء تجارب سريرية للقاح داخل الأنف ضد المرض الفيروسي، وهناك مميزات فى اللقاح الأنفى الهندى لفيروس كورونا حيث يمنحك تحصينا أعلى ضد الاصابة، وفقًا موقع thehealthsite.

وكما يوحي الاسم، يتم إعطاء لقاح للأنف عن طريق الأنف، هذه طريقة غير جراحية وغير مؤلمة لإعطاء اللقاح لأنها لا تتطلب إبرة، هذا النوع من اللقاح يحفز المناعة من خلال السطح الداخلي للأنف، وهو المكان الذي يتعرض للميكروبات المحمولة جواً.

لقاح الأنف جرعة واحدة

ستُجرى تجارب سريرية لـ "BBV154” اللقاح الجديد ضد الفيروسات الغدية داخل الأنف لفيروس كورونا في مواقع مختلفة، سيكون اللقاح جرعة واحدة، وفقًا للشركة، فإن لقاحًا عبر الأنف يحفز استجابة مناعية واسعة في موقع الإصابة، في الغشاء المخاطي للأنف، وهو أمر ضروري لمنع العدوى وانتقال فيروس كورونا.



لقاح كورونا الأنفى

بديل غير جراحي

يختلف لقاح الأنف عن اللقاحين العضليين اللذين تم الموافقة عليهما مؤخرًا، نظرًا لكونهما غير جراحيين، وخاليين من الإبر، ولا يتطلبان عاملين مدربين في مجال الرعاية الصحية، ويقضي على المخاطر المرتبطة بالإبر، ومناسب للأطفال والبالغين، ولديهم تصنيع قابل للتطوير.

أكثر فعالية من التطعيمات العضلية

أظهر اللقاح فعالية وقائية في الفئران والهامستر، وأعطت الفئران والهامستر المحصنة بجرعة واحدة حماية فائقة ضد تحدى فيروس كورونا، "أكثر من تحصين عضلي واحد أو اثنين من نفس اللقاح والجرعة".



لقاح كورونا الأنفى

يخلق استجابة مناعية في الأنف

وقالت شركة بهارات بايوتك في بيان إن التحصين عبر الأنف لـ فيروس كورونا، يمكن أن يخلق استجابة مناعية في الأنف، وهي نقطة دخول الفيروس، وبالتالي الحماية من المرض والعدوى وانتقاله.

اللقاحات المعتمدة هي لقاحات داخل العضلات

في 3 يناير الماضى، تمت الموافقة على لقاحين عضليين كوفيشيلد وكوفاكسين، من أكسفورد، أسترا زينيكا المصنع بواسطة معهد المصل في الهند، للاستخدام في حالات الطوارئ المحظورة كلاهما لقاح من جرعتين، في حين أن الفعالية الكاملة لـ كوفاكسين لم يتم تحديدها بعد، فقد تم منحها الضوء الأخضر من قبل DCGI نقلاً عن "المصلحة العامة".