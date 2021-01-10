س و ج كل ماتريد معرفته عن لقاح جونسون الجديد أول مصل أحادى الجرعة ضد كورونا

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القاهرة - سامية سيد - نجح لقاح جونسون الجديد الفعال ضد فيروس كورونا، في دخول سباق اللقاحات العالمية، بعد أن حصل على موافقة من قبل السلطات الصحية البريطانية كأول لقاح أحادي الجرعة، يمكن أن يلعب دورا في مواجهة الجائحة العالمية.

وذكر موقع تليجراف telegraph، عن أهم مميزات اللقاح الجديد أحادي الجرعة التي تم الموافقة عليها بالمملكة المتحدة، ونجيب بالسطور التالية على أبرز الأسئلة حول لقاح جونسون الجديد.

ما أهم مميزات لقاح جونسون الجديد عن لقاحان كورونا الأخرى؟

يعد لقاح جونسون اول لقاح أحادى الجرعة بمعنى أن الحصول عليها سيكون من خلال جرعة واحدة فقط، مقارنة باللقاحات الأخرى التي تحتاج إلى جرعتين في غضون 15 يوما بين الأولى والثانية.

كيف تم تطوير لقاح جونسون الجديد؟

تم تطوير اللقاح من قبل شركة Janssen Pharmaceuticals ، وهي شريك بلجيكي تابع لشركة جونسون اند جونسون العالمية.

ما التقنية التي يعتمد عليها لقاح جونسون؟

يعتمد اللقاح على التكنولوجيا المعتمدة في لقاح فايزر وموديرنا، والتي تعتمد على الفيروسات الغدية التي تستخدم الحمض النووي الريبي لإنتاج بروتينًا يسبب استجابة مناعية للحماية من فيروس كورونا الجديد.

متى يحصل لقاح جونسون على الموافقة الرسمية؟

تنتظر شركة جونسون الموافقة على اللقاح الجديد في غضون أسابيع والذى يساعد في حماية الملايين من الإصابة في ظل القفزة الكبيرة التي تشهدها بريطانيا في معدلات الإصابة، كما تخطط الشركة للحصول على موافقة بالاستخدام الطارئ بحلول فبراير المقبل، ليكون ثالث لقاح تدرسه إدارة الغذاء والدواء الامريكية.

كيف يتم تخزين لقاح جونسون الجديد؟

قد يتفوق لقاح جونسون على اللقاحات الأخرى في ألية تخزينه التي لا تتطلب تخزينًا شديد البرودة، مثل لقاح فايزر، مما يجعله خيارا جيدا للسلطات الصحية لإمداد المناطق النائية خلال حملات التطعيم.

كيف يقضى اللقاح أحادي الجرعة الجديد على أزمة نقص جرعات لقاحات كورونا؟

تخطط شركة جونسون لتصنيع أكثر من مليار جرعة لتوزيعها على مستوى العالم بحلول نهاية عام 2021.