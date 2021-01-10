شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب حصار مبنى الكونجرس.. «أبل» تعلق تطبيق «بارلير» من متجر تطبيقاتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علقت شركة «أبل» تطبيق «بارلير» من متجر تطبيقاتها، قائلة إن خدمة شبكة التواصل الاجتماعي لم تتخذ التدابير الكافية لمنع انتشار المنشورات التي تحرض على العنف.

ومنحت «أبل» الخدمة 24 ساعة لتقديم خطة اعتدال تفصيلية، مشيرة إلى المشاركين الذين استخدموا الخدمة لتنسيق حصار مبنى الكونجرس الأمريكي يوم الأربعاء.

وقالت مُصنِع آيفون في بيان: «علقنا بارلير إلى أن يحلوا هذه المشكلات».