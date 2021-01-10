شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حركات يوجا تساعدك على تخفيف الآلام وأعراض الصداع النصفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت اليوجا أنها طريقة فعالة للتعامل مع العديد من المشكلات الصحية ،ويمكن أن تكون فعاليتها جسدية وعقلية، الصداع النصفي هو شكل أكثر حدة من الصداع الذى يمكن أن يؤدي إلى أعراض أخرى مثل الغثيان والحساسية للصوت والضوء، وقد تختلف الأسباب التي تؤدي إلى تطور الصداع النصفي.

ويمكن أن تكون اليوجا أيضا إحدى الطرق الفعالة لعلاج الصداع النصفي، لذا نقدم خلال السطور التالية نرصد بعض تمارين اليوجا التي يمكنك ممارستها لتخفيف آلام الصداع النصفي وفقا لتقرير نشر فى موقع تايمز ناو الهندية - timesnownews وهي:

شيشواسانا أو وضعية الطفل المنحنى:

كما يوحي الاسم، فإن هذا الوضع يشبه شكل الطفل المنحني، يمكن أن يكون هذا الوضع مهدئًا للغاية للعقل ويمكن أن يحسن الهضم وصحة العظام، إليك كيف يمكنك القيام بهذا الوضع: اجلس على ركبتيك على حصيرة اليوجا، أرخ جسمك وضع يدك على البساط. تأكد من أنها تلامس ساقيك المثنية وأن تكون مستقيمة.



شيشواسانا

(وضعية الانحناء للأمام):

هذا الوضع مثالي للأشخاص الذين يكون الجزء العلوي من جسمهم أطول من الجزء السفلي، من خلال ممارسة هذه الوضعية بانتظام، يمكنك تمديد الجسم كله، بدءًا من الرأس وانتهاءً بالساقين، والطريقة هى : قف بشكل مستقيم على حصيرة، اثن جسمك للأمام بشكل مستقيم مع فرد يديك ورجليك مفرودتين، انحنى ببطء لأسفل مع جلب ذراعيك إلى الجانب ولمس قدميك، ابق في الوضع لفترة من الوقت.

وضعية التقوس

يمكن أن يساعد هذا الوضع في تقوية الذراعين والساقين والظهر والعظام، علاوة على ذلك، يمكن أن يساعد أيضًا في دوران الدم في الدماغ، والطريقة، ارفع وركيك ببطء في الهواء،حافظ على ساقيك ويديك مستقيمة في هذه العملية، شد جسمك وابق في الوضع لفترة.



آدو موكا سفاناسانا

سيتو باندهاسانا

يمكن أن يساعد هذا الوضع في تحسين الهضم وضغط الدم والربو، ويمكن أن يقوي عضلات ظهرك ويهدئ الدماغ، والطريقة هي: استلق على ظهرك مباشرة على السجادة، اجعل يديك موازية لجسمك وارفع ركبتيك.



سيتو باندهاسانا

شافاسانا

هذا الوضع يشبه شكل الجثة، تهدف هذه الوضعية إلى مساعدة الجسم على الاسترخاء، يمكن أن يساعد الدماغ على الهدوء وتخفيف القلق والتوتر، والطريقة: استلق بشكل مستقيم على ظهرك على حصيرة، حافظ على يديك مستقيمة بجانب جسمك.