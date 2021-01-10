شكرا لقرائتكم أحد رفاق "مدرسة المشاغبين".. وفاة الفنان هادي الجيار بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - غيب الموت الفنان المصري هادي الجيار عن عمر يناهز الـ71، الأحد، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ومن المقرر تشييع الجثمان ودفنه بعد صلاة ظهر اليوم.

وجرى نقل الراحل قبل يوم واحد إلى المستشفى ووضعه على جهاز التنفس الاصطناعي في حالة حرجة، إلا أنه لم يتمكن من النجاة.

وكان الجيار أعلن قبل أيام قليلة عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" إصابته بالفيروس، لكن حالته الصحية تدهورت سريعا مما استلزم دخوله إلى المستشفى.

هادي الجيار

بدورها، أعلنت نقابة الممثلين بمصر خبر الوفاة على أن يتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بعد ظهر الأحد.

إلى ذلك، تصبح هذه هي الوفاة الثالثة في الوسط الفني المصري التي تحدث نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، بعد الفنانة رجاء الجداوي والفنان فايق عزب.

"مدرسة المشاغبين" و"الاختيار 2"

يشار إلى أن هادي الجيار كان قد أجرى جراحة قلب مفتوح قبل فترة، وهي ما تسببت في مضاعفات له بعد أن أصيب بالفيروس.

رفاق مدرسة المشاغبين: عادل إمام وأحمد زكي وهادي الجيار ويونس شلبي

وشارك في أكثر من 200 عمل فني، كان أبرزها مسرحية "مدرسة المشاغبين" التي تسببت في ظهور اسمه عبر الساحة الفنية.

كما كانت له مشاركات بمسلسلات "المال والبنون" و"العصيان" و"الوجه الآخر" و"العصيان" و"الضوء الشارد" و"الأسطورة" و"ولد الغلابة" وعدد كبير من الأعمال الدرامية الشهيرة.

يُذكر أن الفنان الكبير هادي الجيار قد تعاقد مؤخرا على المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، من بطولة النجمين الكبيرين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

ولد الجيار في أكتوبر 1949 وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1970.

بدأ مشواره الفني مع الدراما التلفزيونية في مسلسل "القاهرة والناس"، إخراج محمد فاضل ثم مسلسل "الكنز" إخراج نور الدمرداش ليقطع بعد ذلك مشوارا طويلا امتد قرابة الخمسة عقود.

اكتسب شهرة كبيرة بمشاركته في مسرحية "مدرسة المشاغبين" أمام عادل إمام وسعيد صالح ويونس شلبي وأحمد زكي، لكنه لم يحقق البطولة المطلقة مثلما حققها كل من هؤلاء النجوم لاحقا.

وفي السينما قدم أفلاما منها "لمن تشرق الشمس" و"عندما تشرق الأحزان" و"انتهى التحقيق" و"ليالي الصبر" و"درب الجدعان"، وغيرهم.