شكرا لقرائتكم خبر عن 6 وصفات صحية للحفاظ على الكلى.. تناول 8 أكواء ماء يوميا وتجنب الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحفاظ على صحة وسلامة الكلى أمر مهم جدًا، ومن المعروف أن أنماط الحياة الغير صحية التى نسير عليها من حيث تناول الطعام والمشروبات غير الصحية، فى الغالب تتأثر بها أجهزة الجسم وتحدث بها أضرارًا بالغة من بينها الكلى فقد يؤدى الأمر إلى حدوث فشل كلوى، وفقًا لموقع "timesnownews".

لديك 6 وصفات صحية للحفاظ على سلامة الكلى: 1- القاعدة الذهبية للترطيب

شرب الماء ضرورى جدًا لصحة جيدة وهذا أمر معروف للجميع، لكن شرب الكثير من الماء ممكن أن يسبب مشاكل مثل قلة تناوله أيضًا، خاصة إذا كنت تعانى من الفشل الكلوى، ولكن الحل الأمثل هو شرب 8 أكواب من الماء يوميًا والتركيز دائمًا على أن يكون لون البول أصفر فاتح أو عديم اللون.

2- تناول الطعام الصحى للحفاظ على الكلى

لابد من اختيار الأطعمة الصحية التى تحتوى على القليل من الملح والكوليسترول لتفادى الإصابة بأمراض السكر وارتفاع ضغط الدم والتى تعتبر المسبب الرئيسى للإصابة بأمراض الكلى.

3- الحفاظ على مستوى اللياقة

تساعد التمارين الرياضية فى الحفاظ على صحة الجسم وتفادى خطر الإصابة بأمراض الكلى، حيث أن أداء بعض التمارين الرياضية بشكل يومى منتظم يحافظ على وزن الجسم صحيًا ويمنع الإصابة بأمراض السكر والقلب كما يعمل على ضبط نسبة السكر بالدم والكوليسترول.

- تجنب الإفراط بتناول الأدوية

الكلى مسئولة عن إزالة المواد الضارة من الدم بما فى ذلك الدخان والكحول، لذلك لابد من منحها فترة راحة والتقليل من الأشياء السيئة التي تضر بها مثل الافراط بتناول الأدوية، فعليك تناول الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب فقط والتي تحتاجها بالفعل في العلاج وتجنب تناول أدوية لا تحتاج إليها.

- مراعاة الملف الشخصى مع الكلى

من المعروف أن مرض السكر وارتفاع ضغط الدم أكبر علامات التحذير من الإصابة بأمراض الكلى، ولكن هناك العديد من العوامل الأخرى قد تتسبب في ذلك مثل الإصابة بأمراض القلب والسمنة والتدخين، بجانب مراعاة السن والتاريخ العائلى مع أمراض الكلى.

- اجراء فحوصات الكلى بشكل منتظم

من الأفضل تحديد موعد منتظم لإجراء فحوصات الكلى، حيث تعتبر أمراض الكلى "القاتل الصامت" لأن المرضى قد يفقدون 90 فى المائة من وظائف الكلى قبل ظهور الأعراض عليهم، ومن هنا يكون أفضل طريقة هو الدفاع قبل الهجوم عن طريق إجراء فحوصات دورية منتظمة للاطمئنان على سلامة الكلى خاصة إذا كنت تعانى من السكر أو ارتفاع ضغط الدم أو السمنة وإذا كان لديك تاريخ عائلى مع أمراض الكلى المزمنة.