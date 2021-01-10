شكرا لقرائتكم خبر عن احذر هذه العادة.. مضغ الثلج يؤدى لتلف وتكسير الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن مضغ الثلج عادة يعشقها بعض الناس كونها منعشة ولكنها تعتبر من أسوأ العادات لأنها تضر بالصحة، حيث أن مضغ الثلج مثله مثل تناول أى طعام صلب قد يجعل أسنانك أكثر عُرضة للتلف والتكسير، وفقًا لما ذكره موقع "insider".

أضرار "مضغ" الثلج

1- مضغ الثلج يتسبب بضعف "مينا" الأسنان وهى الطبقة الخارجية الصلبة التى تحمى المناطق الداخلية الحساسة بالأسنان.

2- يؤدى إلى كسر الأسنان، حيث يقول الدكتور جون جربيك، أستاذ طب الأسنان بالمركز الطبى فى جامعة كولومبيا، إنه يواجه أسبوعيًا حالات تعانى من كسر الأسنان بسبب تناول أشياء صلبة مثل نواة الفشار أو الثلج أو الحلوى الصلبة.

3- الإضرار باللثة، حيث يؤدى مضغ الثلج إلى كشف جذر السن وهو المسئول عن تثبيت الأسنان بالفم كما أنه الجزء الأكثر حساسية فى الأسنان، وإذا كنت تعانى من آلام اللثة تصبح أسنانك أكثر حساسية وتجعلك تشعر بآلام عند تناولك للأطعمة الباردة أو الساخنة.

هل توجد بدائل صحية لمضغ الثلج ؟

يقول الدكتور جربيك إن البديل الوحيد لمضغ الثلج خاصة إذا كانت عادة لا يمكن التخلي عنها، هو تركه يذوب فى الفم بدلًا من مضغه، يوصى أيضًا بتناول الثلج "المجروش" هو أكثر ليونة من مكعبات الثلج، وأضراره على الأسنان أقل بكثير مما تسببه مكعبات الثلج.

البحث عن أسباب الرغبة فى مضغ الثلج وعلاجها

ربط بعض الباحثين بين الرغبة فى مضغ الثلج والإصابة بمرض فقر الدم "انيميا" وهو نقص الحديد بالجسم، حيث تقول النظرية إن الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم يلجأون لمضغ الثلج ليكونوا أكثر يقظة، حيث يتسبب نقص الحديد بالجسم في الشعور بالتعب والإرهاق.

وفى بعض الحالات، قد يرتبط مضغ الثلج بالسلوك القهرى، من أجل التخلص من العصبية أو التوتر أو أزمة عاطفية وغيرها، وقتها لابد من استشارة طبيب نفسى لأنك قد تكون مصابًا بمرض "Pica" وهو واحد من الاضطرابات النفسية معروفة باسم "شهوة الغرائب".