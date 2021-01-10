شكرا لقرائتكم طبيب توفي بمستشفى أميركي بعد أسبوعين من تلقيحه بفايزر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توفي طبيب أميركي من ولاية فلوريدا، اسمه Gregory Michael وعمره 56 سنة، بعد أسبوعين من تلقيه لقاح "فايزر" الأميركي- الألماني، لكنه لم يتم التأكد بعد مما إذا كانت الوفاة مرتبطة بالحقنة التي تم تطعيمه بها في 18 ديسمبر الماضي، وفقاً لما ألمت به "العربية.نت" من وسائل إعلام محلية، منها موقع International business Times الإخباري الأميركي، والمورد بخبره أن أرملة الطبيب ذكرت في "فيسبوك" أنه كان بصحة جيدة، وخال من أي إشكالات صحية.

واثنان في النرويج

نقل الموقع أيضاً عن بيان أصدرته وزارة الصحة بفلوريدا، أن الطبيب فارق الحياة الأحد الماضي في مستشفى Mount Sinai Medical Center في مدينة ميامي، بسكتة دماغية ناتجة على ما يبدو عن نقص بالصفائح الدموية، وأن "فايزر" تحقق بهذه الحالة "لكننا لا نعتقد في الوقت الحالي أن للقاح علاقة بالوفاة" بحسب ما ورد في بيان أصدرته Pfizer أيضاً.

وفي النرويج أعلنت "وكالة الأدوية" يوم الاثنين الماضي، أن اثنين من نزلاء مركز لرعاية المسنين توفيا بعد أيام قليلة من تطعيمهما بلقاح "فايزر" وأن تحقيقاً تم فتحه لمعرفة إذا كانت للقاح علاقة مباشرة بالوفاتين أم كان ما حدث مجرد صدفة، ولم تصدر عن التحقيق نتيجة للآن.