شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض فقر الدم المنجلى..أبرزها وجع البطن والالتهاب الرئوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقر الدم المنجلي هو مرض يسبب خلل فى نسبة الهيموجلوبين الموجود في الدم ، حيث لا يوجد ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة لحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، ففي الحالات العادية، تكون كريات الدم الحمراء مستديرة الشكل ومرنة بما يكفي للتحرك بسهولة عبر الأوعية الدموية، لكن في فقر الدم المنجلي ، تتشكل خلايا الدم الحمراء بشكل غير طبيعي على شكل منجل أو هلال مما يمنع تدفق الدم، وهناك علامات وأعراض فقر الدم المنجلي وفقًا لشبكة تايمز ناو الهندية - timesnownews، ونتعرف على هذه الفوائد فى التقرير التالى.

أعراض فقر الدم المنجلي

يظهر فقر الدم المنجلي علامات وأعراض معينة يجب مراعاتها بعناية واستشارة الطبيب تشمل :

إعياء، وحمى، ووجع البطن، وانتفاخ مؤلم في اليدين والقدمين، وأنفلونزا، والتهاب رئوى، ونقص الهيموجلوبين، والتهاب رئوي، وإصابة الرئة، وإصابة القلب، والالتهابات البكتيرية، وتقرحات الساق، ومشاكل في الكلى، وتلف الكبد، وتلف العين.



فقر الدم المنجلي

علاج فقر الدم المنجلي

يعتمد علاج فقر الدم المنجلي على درجة شدة هذا الاضطراب لدى المريض، وتشمل هذه الأدوية، وجراحة، ونقل الدم، وزرع الخلايا الجذعية، بالإضافة إلى بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها في المنزل للتحكم في الأعراض مثل :

تناول مكملات حمض الفوليك وتناول طعامًا صحيًا.

ابق رطبًا في جميع الأوقات.

تمرن يوميا ولكن ليس كثيرا.

تجنب التعرض للحرارة الشديدة أو البرودة الشديدة.

تجنب التدخين والكحول