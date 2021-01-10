شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار "الدايت" غير الصحى.. نقص الحديد والكالسيوم قد يؤدى للوفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتبع كثير من الناس أنظمة غذائية من أجل إنقاص الوزن والوصول إلى وزن مثالى، ولكن ليست كل الأنظمة الغذائية المتبعة صحية للجسم، فقد تترك أضرارًا بالغة أهمها نقص بعض الفيتامينات والمعادن الهامة وهو ما يؤدى بدوره إلى ضعف المناعة ويكون له أثارًا صحية ضارة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى إكسبريس" الإنجليزية.

من جانبها، قالت أخصائية التغذية إليزابيث ستيوارت أن هناك خمسة أوجه قصور شائعة تتسبب فيها الأنظمة الغذائية الباهتة التى يتبعها بعض الناس لإنقاص الوزن، أهمها نقص فيتامين "د" والحديد والكالسيوم والأحماض الدهنية "أوميجا 3" وهو ما يضر بصحة الإنسان.

ما هي علامات وعواقب النظام الغذائى غير الصحى؟

1- نقص فيتامين "د":

يشعر الشخص بأعراض مثل ألم فى العظام وضعف فى العضلات، بجانب أعراض أخرى أكثر خطورة مثل زيادة خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والإصابة بالربو الشديد خاصة عند الأطفال، والإصابة بالسرطان، حيث يلعب فيتامين "د" دورًا مهمًا فى الوقاية من أمراض مثل السكر وارتفاع ضغط الدم والحساسية المفرطة تجاه الجلوكوز وغيرها، ونقصه يُعرض الشخص لخطر الإصابة بهذه الأمراض.

2- نقص الكالسيوم:

إذا كنت تعانى من نقص الكالسيوم فإنك تشعر بآلام فى العضلات وتشنجات، بجانب وخز فى اليدين والذراعين والساقين والقدمين وكذلك حول الفم، وهذا سببه النظام الغذائى غير الصحى الذى يفتقد منتجات الألبان والخضروات وغيرها من مصادر الكالسيوم.

ولنقص الكالسيوم عواقب وخيمة حيث يتسبب بانخفاض كثافة العظام فى الجسم ما يؤدى إلى الإصابة بـ"الهشاشة"، بجانب أظافر جافة أو مكسورة أو هشة، وشعر خشن، وقد يصاب الشخص بمرض "الثعلبة" التى تظهر على شكل بقع فى فروة الرأس وتؤدى إلى تساقط الشعر، و"الأكزيما" وهو مرض جلدى يمكن أن يؤدى إلى الحكة وبقع جافة.

3- نقص فيتامين بـ12:

وهو المسئول عن انتاج خلايا الدم الحمراء بالجسم والحفاظ على صحة الجهاز الهضمى، وهو غالبًا ما يتواجد باللحوم الحيوانية، لذلك لابد للأشخاص الذين يتبعون الأنظمة الغذائة النباتية من تناول مكملات غذائية لتعويض هذا النقص.

ويؤدى نقص فيتامين بـ12 بالجسم إلى حدوث فقر دم "أنيميا" ونقص حمض الفوليك ما يتسبب فى الشعور بتعب شديد وضعف فى العضلات ورؤية مشوشة.

4- نقص الحديد:

نقص الحديد بالجسم يظهر على شكل تعب وضيق تنفس وخفقان شديد بالقلب وشحوب الجلد.

5- نقص أحماض أوميجا 3 الدهنية:

امهمة لصحة القلب وتتمثل فى الأسماك الزيتية وزيت بذور الكتان وبذور اللفت وعين الجمل، حيث أن نقص الأحماض الدهنية "أوميجا 3" قد يسبب تقشر والتهاب الجلد.