تحديد أول 4 حالات أصيبت بسلالة كورونا الجديدة في إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، السبت، تحديد أول 4 حالات مصابة بسلالة كورونا الجديدة التي ظهرت لأول مرة في جنوب أفريقيا.

وأوضح متحدث باسم الوزارة في بيان أن "الـ4 حالات تم تحديدها من خلال 15 عينة تم تحليلها في المعمل المركزي لوزارة الصحة"، مضيفا أن أحد المصابين عاد مؤخرا من جنوب أفريقيا، بينما خالطت الحالات الباقية أحد الأشخاص الذي زار البلاد منذ فترة.



وشددت الوزارة على نيتها تحديد أماكن الحالات المصابة بالسلالة الجديدة "بشكل مبكر لتجنب انتشارها".

ويأتي هذا الإعلان بعد نحو أسبوعين من اكتشاف أول حالات مصابة بالسلالة الجديدة المتحورة بالفيروس التاجي التي ظهرت أولا في بريطانيا، وأنه وفقا لبعض الارقام، تم اكتشافها خلال هذا الأسبوع في 250 إسرائيليا على الأقل.

وتابع: "تجدر الإشارة إلى أن السلالات المتحورة من الفيروس تنقل العدوى بشكل أسرع، ولكن يبدو أنها ليست أكثر فتكا".

وكانت إسرائيل التي تتعرض لموجة ثالثة شرسة من الوباء، أعلنت تمديد العزل العام للأسبوع الثالث، ويستمر على الأقل حتى 21 من الشهر الجاري مع إجراءات أكثر صرامة.

وبمقتضى القرارات الجديدة، سيتم حظر الاجتماعات لـ5 أشخاص في الأماكن المغلقة، و10 في الأماكن الخارجية، كما ستُغلق كل المراكز التعليمية، باستثناء مراكز التعليم الخاص، بالإضافة إلى تعليق كل الأنشطة الرياضية الاحترافية.

يذكر أن إسرائيل سجلت منذ تفشي الوباء 474 ألف حالة، بينما تخطى عدد المصابين الأسبوع الماضي فقط 8 آلاف حالة.