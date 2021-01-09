شكرا لقرائتكم خبر عن CDC تكشف: 59% من حالات الإصابة بكورونا تنتشر عبر مصابين بدون أعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الامريكية CDC، في تقرير رسمي أن أكثر من نصف حالات الإصابة بفيروس كورونا تنتشر بدون ظهور أعراض محددة، حيث تبين أن 59٪ من جميع حالات الإصابة، تأتي من أولئك الذين لا تظهر عليهم أعراض، طبقا لتقرير نشر في موقع فوكس نيوز الامريكى foxnews.



الـ cdc نصف المصابين بكورونا

وأشار تقرير مراكز السيطرة على الأمراض، أن نحو 35٪ ممن لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا، مما يعنى أن السيطرة على تفشى العدوى وحالات الإصابة لن تتحقق بعزل المصابين فقط أو من يظهر عليهم الأعراض فقط.

وأشار التقرير إلى أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية التي أوصى بها الخبراء مثل ارتداء غطاء للوجه والالتزام بالتباعد الاجتماعي، خاصة أن التحكم الفعال في انتشار الفيروس سيتطلب تقليل مخاطر انتقاله من الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض، وتحديد وعزل الأشخاص الذين يعانون من أعراض الفيروس.

وأوضحت نتائج التقرير أن التدابير مثل ارتداء الأقنعة، ونظافة اليدين، والتباعد الاجتماعي، والاختبار الاستراتيجي للأشخاص غير المرضى، ستكون خطوة هامة لإبطاء انتشار الفيروس، حتى تتوفر لقاحات آمنة وفعالة ضد الفيروس بمتغيراته الجديدة.

وكان وزير الصحة البريطاني أكد أن فيروس كورونا المتغير في جنوب إفريقيا ساهم في تفاقم الأزمة، خاصة أن الحد الأدنى للسيطرة على الجائحة تبدأ من الالتزام بتلك التدابير الاحترازية وإجراءات الغلق التي اتخذتها العديد من البلدان من خلال تقييد حركة المواطنين للتصدى للسلالة الجديدة التي ظهرت في بريطانيا الشهر الماضى.