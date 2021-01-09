علامات تؤكد ضعف جهازك المناعي

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 يناير 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

رصد تقرير صادر عن جامعة تكساس الأمريكية الأعراض والمؤشرات التى تنبهك بوجود مشكلة فى جهازك المناعى الذى يجب عليك تعزيز صحته والعمل على تقويته من خلال بعض العقاقير او النظام الغذائي السليم، طبقا لما ورد فى موقع insider.

أهم العلامات التى تؤكد ضعف جهازك المناعي:

1.إصابتك بالالتهابات المستمرة قد تكون علامة لضعف جهازك المناعى، حيث تتمثل مهمته فى تحديد واستهداف وتدمير الفيروسات والبكتيريا والخلايا التى لا تنتمى إلى الجسم، إذا كان الشخص يمرض بشكل روتينى، فمن المحتمل أن جهاز المناعة لديه لا يقوم بعمله.

2.التعب المستمر، حيث أظهرت الأبحاث وجود علاقة معقدة بين الجهاز العصبى وجهاز المناعة، فعندما لا يعمل الجهاز المناعى بشكل صحيح، فإن تلك الأجهزة الأخرى تعانى من خلل يمكن أن يساهم فى التعب المزمن، لذا فهذا يفسر شعورك الدائم بالإرهاق ومشاكل الهرمونات، ومشاكل الصحة العقلية، وارتفاع مستويات التوتر.

3.الطفح الجلدى والتهيج، خاصة أن الجلد هو عضو يتفاعل مع جهاز المناعة ويعتمد عليه مثل أى عضو آخر، حيث ارتبطت ضعف الاستجابة المناعية بمجموعة متنوعة من الأمراض الجلدية، وهذا ما يفسر أيضا اصابتك بالتهاب الجلد التماسى والصدفية وغيرها من الأمراض الجلدية المناعية.

4.مشاكل المعدة، حيث تبين أن هناك ارتباطا بين الجهازين المناعي والجهاز الهضمي، حيث يرتبط جهاز المناعة الضعيف بمشاكل الأمعاء مثل متلازمة القولون العصبي.

5.الجروح بطيئة الالتئام، نظرا لأن الجهاز المناعى يلعب دورًا رئيسيًا فى التئام الجروح، وقد تشمل الأسباب الأخرى لتأخر التئام الجروح انخفاض مستويات هرمون النمو البشرى أو نقص الزنك أو مرض السكري، وذلك بحسب “اليوم السابع”.