الملكة إليزابيث وزوجها يتلقيان لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن قصر باكينجهام أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب تلقيا، السبت، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال متحدث إن الملكة (94 عاما) وزوجها (99 عاما) "تلقيا اليوم لقاحهما ضد كوفيد-19"، لينضما بذلك إلى نحو مليون ونصف مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح في المملكة المتحدة.

وقال مصدر بالقصر الملكي إن طبيب الأسرة قام بعملية التطعيم في قصر وندسور. وأضاف أن الملكة أعلنت الخبر لدحض أي تكهنات بهذا الشأن.

وأوضحت وكالة الأنباء البريطانية أن الملكة التي عادة ما تتكتم بإزاء وضعها الصحي "قررت نشر هذه المعلومات من أجل تجنب عدم الدقة والشائعات المحتملة".

واحصت المملكة المتحدة، السبت، نحو 60 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع حصيلة الإصابات المؤكدة منذ بدء تفشي الوباء إلى أكثر من 3 ملايين على خلفية انتشار فيروس متحول أسرع انتقالا.

كذلك، سجلت في البلد الأكثر تضررا بالوباء في أوروبا، 1035 وفاة إضافية في الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 80 ألفا و868 وفاة، بحسب وزارة الصحة.

وتخوض البلاد، التي أعلنت الإغلاق للمرة الثالثة، "سباقا مع الوقت"، بعدما باتت مستشفياتها على وشك بلوغ اقصى طاقتها الاستيعابية، من أجل تطعيم الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 70 عاما والطاقم الطبي وأولئك الأكثر ضعفا بحلول منتصف شباط/فبراير، أي نحو 15 مليون شخص ينتمون إلى الفئة التي تسجل فيها 88% من الوفيات بسبب الوباء.

وبدأت حملة التطعيم في أوائل كانون الأول/ديسمبر بفضل اللقاحين المتاحين حاليا، فايزر/بايونتيك وذلك الذي طورته استرازينيكا وجامعة أكسفورد.

ونال لقاح "موديرنا" موافقة الهيئة الناظمة البريطانية للأدوية، لكن استخدامه لن يبدأ إلا في الربيع.