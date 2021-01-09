الأردن يجيز لقاح سينوفارم الصيني لمواجهة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منح الأردن، السبت، "ترخيصا طارئا" لاستعمال لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) ليصبح ثاني لقاح تتم إجازته بعد فايزر.

وأكد مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية الرسمية، نزار المهيدات، في تصريحات لتلفزيون "المملكة" الرسمي أنه "تمت إجازة الاستخدام الطارئ للقاح الصيني- الإماراتي سينوفارم ضد فيروس كورونا المستجد، وهو بذلك يكون ثاني لقاح متاح استخدامه في الأردن بعد لقاح +فايزر/بايونتيك+".

وأضاف أن "المؤسسة أجازت المطعوم بعد استكمال الوثائق المطلوبة لغايات الاستخدام الطارئ"، مشيرا إلى أنه "ثاني مطعوم يتم إجازته من قبل المؤسسة لمكافحة فيروس كورونا".

وأعلنت مختبرات سينوفارم الصينية نهاية الشهر الماضي أن لقاحها فعال ضد كوفيد-19 بنسبة 79%.

وكانت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن منحت منتصف الشهر الماضي ترخيصاً طارئاً لاستعمال لقاح فايزر/بايونتيك لمكافحة انتشار وباء كوفيد-19.

في السياق نفسه، أعلن الأمين العام لوزارة الصحة الأردنية وائل الهياجنة في تصريحات لقناة "المملكة" مساء السبت، أن "الدفعة الأولى من لقاح سينوفارم ستصل إلى المملكة منتصف هذه الليلة"، مشيرا إلى أن "المملكة طلبت مئات الآلاف من الجرعات من هذا اللقاح وستصل هذه الجرعات على شكل دفعات أسبوعيا".





وأضاف الهياجنة "كما أن الدفعة الأولى من لقاح فايزر/بايونتيك ستصل إلى المملكة، الإثنين"، مشيرا إلى أن "المملكة ستتلقى ما لا يقل عن 200 الف جرعة من هذا المطعوم خلال الربع الأول من العام الحالي وعلى شكل دفعات أسبوعيا".

وبحسب الهياجنة فإن "من المؤمل أن تبدأ عمليات التلقيح هذا الأسبوع"، مشيرا إلى أن "حوالى 200 الف شخص سجلوا حتى الآن أسماءهم على المنصة" التي أطلقتها وزارة الصحة للراغبين في تلقي اللقاحات ضد كوفيد-19.

وسبق أن أعلن وزير الصحة نذير عبيدات أن المملكة ستحصل على مليون جرعة من لقاح فايزر/بايونتيك و650 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا/اكسفورد وأن هناك اتفاقيات مع "جونسون آند جونسون".

وحملة التطعيم ستستهدف في البداية ما بين 20 إلى 25% من سكان المملكة البالغ عددهم نحو 11 مليون نسمة.

ووصلت 20 ثلاجة لحفظ اللقاحات وتم توزيعها في أنحاء المملكة. كما تم تحديد 29 مركزا في مختلف محافظات المملكة لإعطاء اللقاحات.

وكان عبيدات صرح في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بأن اللقاحات ستكون مجانية للأردنيين والمقيمين على أراضي المملكة.

وسجل الأردن حتى الآن 305 آلاف و163 إصابة مؤكدة بالفيروس و3989 وفاة.