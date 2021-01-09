شكرا لقرائتكم خبر عن تسعير الحرف اليدوية فى جلسة لـ«الاتصالات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جلسة تفاعلية عبر الإنترنت، تحت عنوان «الإدارة المالية لصاحبات الحرف اليدوية»، وهى أولى الجلسات الاستشارية لمبادرة (قدوة- تك) لعام 2021. تم تنظيم الجلسة بالتعاون مع نادى روتارى السادس من أكتوبر، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء.

وشهدت الجلسة تجاوبًا كبيرًا وتفاعلًا من جانب المتدربات من رائدات الأعمال، حول موضوعات النقاش التى تناولت آليات التسعير والتكلفة المالية للمشروع، وأهم النصائح لتجنب الأخطاء المالية والضريبية فى إدارة المشروعات الصغيرة. وتم طرح العديد من الأسئلة فى مجال الإدارة المالية للمشروعات والإجابة عليها.