شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق حزمة جديدة من خدمات الشهر العقارى الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت وزارة العدل، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد، ستة فروع توثيق جديدة هى مكتب بريد أول العاشر من رمضان وبريد مدينة الضباط بمنطقة الهايكستب بمحافظة القاهرة وبريد رأس التين بمحافظة الإسكندرية وبريد أولاد صقر بمحافظة الشرقية وبريد قصر الباسل بمحافظة الفيوم وبريد قفط بمحافظة قنا، كما تم تطوير فرع توثيق نادى سموحة بمحافظة الإسكندرية ورفع كفاءته.

يأتى هذا فى إطار خطة الدولة لإتاحة خدمات التوثيق للمواطنين بسهولة ويسر وتقريب أماكن تقديمها إليهم، حيث تعمل الفروع جميعها بنظام الشباك الواحد وفق أحدث النظم التكنولوجية.