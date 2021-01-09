شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا تتعرف على الوجه تحت «الكمامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى ظل الإجراءات الاحترازية التى فرضتها جائحة كورونا عالميا، وما استتبعته من ضرورة ارتداء أقنعة الوجه، كان ثمة ضرورة لتطوير تكنولوجيا يتسنى من خلالها التعرف على وجوه المسافرين فى المطارات، دون اضطرارهم إلى خلع الأقنعة، وهو ما فعلته الداخلية الأمريكية.

وفق بيانات صادرة عن مديرية العلوم والتكنولوجيا التابعة لوزارة الداخلية الأمريكية، نجحت التكنولوجيا الجديدة التى أُزيح عنها الستار مؤخراً من خلال سباق تكنولوجيا الاستدلال البيومترى السنوى لعام 2020، فى التعرف على 96% من المسافرين مرتدى الأقنعة، فيما بلغت نسبة التعرف على غير مرتدى الأقنعة 100%.

وأوضحت مجلة «بيزنس إنسايدر» الأمريكية، أن التكنولوجيا البيومترية الجديدة تم عرضها لدى أحد معامل الاختبار التابعة لوزارة الداخلية الأمريكية، وقيمت الاختبارات نحو 60 مزيجا مختلفا من الكاميرات وخوارزميات التعرف على الوجوه.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الأمن الداخلية الأمريكية يقع على عاتقها، بموجب القانون، مهمة تطوير أنظمة بيومترية يتسنى من خلالها التعرف على الرعايا الأجانب الذين يدخلون البلاد باستخدام بصمات الأصابع أو أنماط الوجه.

وفى ظل التكنولوجيا البيومترية الجديدة، بات بمقدور المنظمات والهيئات استخدام تلك التقنية للتعرف على الأشخاص مع السماح لهم بالاحتفاظ بأقنعة وجوههم، بما يقلل المخاطر التى يمكن أن يتعرض لها المسافرون وموظفو الخطوط الأمامية العاملون فى المطارات؛ نتيجة التعامل المباشر مع المواطنين والرعايا الأجانب بفعل استمرار تفشى فيروس كوفيد 19 المستجد.