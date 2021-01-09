شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خدمات «بوابة مصر الرقمية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف خالد العطار، نائب وزير الاتصالات، تفاصيل خطة الحكومة للتحول الرقمى خلال الـ3 سنوات المقبلة.

وأوضح «العطار»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن 90% من الخدمات الحكومية ستتم عبر بوابة مصر الرقمية فى يونيو 2023، ولفت إلى أن الخطة التى بدأت قبل 6 أشهر أثمرت عن تسجيل أكثر من 600 ألف مواطن بياناتهم عبر البوابة، مشيرًا إلى إتمام نحو نصف مليون معاملة.

وقال نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمى إن الوزارة تسعى بالتنسيق مع كافة الوزارات الأخرى كى يصل عدد الخدمات التى يتم تقديمها من خلال بوابة مصر الرقمية إلى 550 خدمة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأكد العطار أنه منذ إطلاق البوابة الرقمية فى يونيو الماضى، يقدم حاليا 34 خدمة عبر البوابة، ومن المقرر بانتهاء عام 2021 إضافة 200 خدمة أخرى للمواطنين عبر البوابة.

وأوضح أنه منذ إطلاق البوابة لتقديم الخدمات للمواطنين فى 20 يوليو الماضى، فإن 605 آلاف و411 مواطنا سجلوا فى البوابة، وتم إجراء 516 ألف معاملة، وكان أبرزها فى قطاع التموين الذى حصل على النصيب الأكبر فى طلب الخدمات، تليه خدمات التوثيق، ثم خدمات المرور، ثم باقى الـ34 خدمة التى يتم تقديمها حاليا. وأشار إلى أن جميع الخدمات الموجودة على الموقع تتم تأديتها بكفاءة 100%، وأن هناك فريقا يعمل على تسهيل الأمر وتذليل الصعوبات التى تواجه المواطنين إذا وُجدت، لافتا إلى أنه بعد 3 سنوات من إطلاق البوابة سيكون 90% من الخدمات الحكومية فى مصر يتم إجراؤها عن طريق بوابة مصر الرقمية، وأن حاليا يتم التنسيق مع وزارة التضامن على بدء ضم وتفعيل خدماتها عن طريق البوابة، خاصة التأمينات والمعاشات، كما سيتم ضم جميع خدمات الشهر العقارى والبداية بتسجيل العقارات، كما سيتم تفعيل خدمات السجل التجارى والاستثمار.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشمل إضافة خدمات جديدة، تحت تصنيف «المحاكم»، ومنها الاستعلام عن بيانات دعوى وحدوث استئناف وغيرها، وتحت تصنيف «التوثيق» تتضمن استخراج صورة من توكيل أو شهادة، وتصنيف «التموين» بتفعيل أو إيقاف فرد على بطاقة، السجل التجارى (كل ما يخص استخراج سجل تجارى وتجديده)، والشهر العقارى (تشمل إصدار شهادة تصرفات عقارية أو صورة من عقد مشهر)، والإسكان الاجتماعى (وتشمل تسجيل وحدة سكنية وطلب الدعم)، والأحوال (وتتضمن إصدار شهادة ميلاد أو وفاة وتجديد بطاقة الرقم القومى)، والمرور (سداد مخالفات لمالك آخر)، والصحة (تسجيل بيانات الأسر التأمينية ومبادرة 100 مليون صحة)، وخدمات عامة أخرى.

ونوه إلى أنه مع إضافة خدمات جديدة، من المتوقع أن يتجاوز عدد المشتركين فى البوابة حاجز المليون مشترك فى بداية فبراير المقبل، على أن يصلوا إلى 3 ملايين مشترك بنهاية 2021، وأنه من المستهدف أن يتم تقليل كثافة الإقبال على المكاتب إلى 30%، وأن تكون التعاملات «أون لاين».

وبسؤاله عن أبرز المشكلات التى تواجه المواطنين، وهى صعوبة إجراءات التسجيل على البوابة الرقمية، قال «العطار»: «إجراءات التسجيل من الطبيعى أن تكون صعبة، وليست سهلة لحماية بيانات المواطنين، ومنع عمليات الانتحال والنصب، ومهمة القائمين على البوابة تسهيل الحصول على الخدمة مع الحفاظ على بيانات المواطنين وحقوقهم».

وأشار إلى أنه مع انتشار وباء كورونا كان لابد من وجود بدائل، وهو ما أدى لزيادة مشروعات الخدمات الرقمية، مع وجود إقبال كبير من المواطنين للحصول على تلك الخدمات بسهولة ودون مخاطرة.

وأكد أنه من المفترض أن يتم العمل على مشروع رقمى كبير خاص بالثروة العقارية، وأنه يدرس حاليا أن تكون بداية المشروع بمحافظة الإسكندرية، على أن يُستكمل لاحقًا بباقى المحافظات.

وقال إن المشروع يستهدف تنفيذ منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية، وأن يكون لكل عقار سكنى أو تجارى رقم قومى، وكذلك الشوارع والميادين، وسيتم ذلك بطريقة منهجية لتيسير تقديم خدمات المحليات بسرعة وسهولة وفى وقت زمنى قصير للمواطنين فى المحافظات.

ونوه إلى أن مشروع الثروة العقارية الرقمى يستهدف تقليل المخالفات والتعديات فى قطاع العقارات، مع التركيز على جذب الاستثمارات العالمية إلى مصر فى المجال العقارى.

وتابع: «مستقبلًا سيتم ضم جميع خدمات المحليات، وأن الحكومة تسعى إلى مصر الرقمية خلال السنوات المقبلة، وأن البنية التحتية فى مصر مؤهلة لذلك، مع الاستمرار فى تطويرها، ومواكبة جميع التطورات عالميًا».

وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق رؤية مستقبلية نحو مجتمع رقمى حقيقى يهدف إلى تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية، ومتابعة الإنفاق الحكومى، وتحقيق إدارة أفضل للأصول والموارد الحكومية، وتسهيل تقديم الخدمات الحكومية، أو إدارة خطط التنمية، وتقييم الأداء ورفع ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية، وأن التحول الرقمى سيؤدى إلى توفير مليارات الجنيهات، ووقت زمنى كبير، سواء على مستوى المواطنين، أو الجهات التى ستقدم الخدمة، كما أن الدولة من خلال البوابة الرقمية تصنع قاعدة بيانات توفر من خلالها معلومات حول المشكلات، والخدمات التى بها عجز، سواء على مستوى الخدمة أو المناطق، وتعمل على وضع خطط ودراسات لحلها.

وكشف عن أن الوزارة تعمل مع إدارة المساحة العسكرية على خريطة رقمية بالاستعانة بالتصوير الجوى لـ49 ألف كيلومتر مربع، أغلبها فى محافظات الدلتا، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للاستعانة بها فى التخطيط بكافة القطاعات.

وأضاف أنه يتم رصد التغييرات عن طريق التصوير الفضائى عبر القمر الصناعى، ومقارنتها بالتصوير الجوى، بشكل دورى لرصد التعديات على الأراضى الزراعية، والبناء العشوائى، وإبلاغ المحافظين للتعامل معها فورًا.

وأشار إلى أن التصوير الجوى يوفر المعلومات اللازمة لمتخذى القرار بناء على أرقام وإحصاءات دقيقة فى كل القطاعات، بما يمكنهم من التخطيط الكفء الرشيد للاستثمارات، وتجنّب تكرار تضارب المشروعات، وتوجيه التمويل أو الدعم فى المكان المناسب.

وأوضح أن الخريطة تهدف إلى إنشاء الشبكة المساحية المصرية، وتوحيد الأرقام المكانية، وأعمال التصوير الجوى وخريطة الأساس، وأعمال إنتاج الخرائط لخريطة الأساس، وتنفيذ أعمال البنية الأساسية المعلوماتية، إذ تتم إتاحة التصوير للمحافظات، وهيئة الرقابة الإدارية، للمساعدة فى كشف التعديات، فضلًا عن إعادة التصوير على مدار فترات زمنية لمتابعة المتغيرات ومعرفة إذا كانت قانونية أم غير قانونية.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعلنت الإطلاق التجريبى لمنصة مصر الرقمية يوم 20 يوليو الماضى لـ34 خدمة، والذى يهدف لتقديم خدمات الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة رقميًا، وتستهدف ميكنة دورات وقواعد العمل، وإنشاء قواعد البيانات وربط بينى مع جميع جهات الدولة، والتوسع فى تقديم الخدمات الحكومية الرقمية. وشملت المرحلة الأولى 34 خدمة، بقطاعات تم تصنيفها لتشمل: المحاكم (تسجيل محامٍ أو تقديم دعاوى قضائية)، ورُخصى (كل ما يخص رخص القيادة)، ومركباتى (كل ما يخص تسجيل المركبات وسداد المخالفات المرورية)، والتموين (كل ما يخص بطاقات التموين)، والتوثيق (إصدار توكيلات وطلب إقرارات رسمية).