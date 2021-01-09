شكرا لقرائتكم خبر عن «فيسبوك» تستأنف حظر الإعلانات السياسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة «فيسبوك» اعتزامها حظر الإعلانات السياسية لمستخدميها من جديد فى ولاية جورجيا الأمريكية، بعد انتهاء التصويت الانتخابى بالولاية الثلاثاء الماضى.

وقالت الشركة إن مستخدمى تطبيق التواصل الاجتماعى فى جورجيا صاروا خاضعين من جديد لقرار حظر الإعلانات السياسية الذى جرى تفعيله وتطبيقه على نطاق الولايات المتحدة بأكملها، مشيرة إلى أن التراجع عن قرار الحظر الذى لجأت إليه الشركة مؤخرًا جاء مدفوعًا بمجريات الأحداث والتطورات السياسية المتمثلة فى الانتخابات.