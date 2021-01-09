شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض فيروس كورونا الأكثر شيوعًا لدى الأطفال ومدى اختلافها لدى البالغين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حين أن الأطفال أقل عرضة للخطر عندما يتعلق الأمر بالمعاناة من مضاعفات الفيروس، فقد كان هناك عدد من الحالات التي يحتاج فيها المرضى الأصغر سنًا إلى العلاج في المستشفى

ومع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد ، تختلف الأعراض التي تظهر عند الأطفال عن تلك التي تظهر عند البالغين.

في حين أن الأطفال أقل عرضة للخطر عندما يتعلق الأمر بالمعاناة من مضاعفات الفيروس ، فقد كان هناك عدد من الحالات التي يحتاج فيها المرضى الأصغر سنًا إلى العلاج في المستشفى.

ووفقا لتقرير موقع " thehealthsite" عند البالغين، تتمثل الأعراض الرئيسية في ارتفاع درجة الحرارة وسعال وفقدان التذوق والشم.

في حين أن القائمة الأطول من الأعراض لدى البالغين تغطي أيضًا الصداع والتعب والدوخة و "ضباب الدماغ" - تختلف العلامات الرئيسية لدى الأطفال قليلاً.

ووفقًا لبيانات من تطبيق ZOE Symptom Tracker من كلية كينجز كوليدج لندن، فقد تم إدراج التعب كواحد من الأعراض الرئيسية لدى الأطفال المصابين بالفيروس.

إلتهاب الحلق

وفقًا لتطبيق تعقب الأعراض، أبلغ 38٪ من الأطفال المصابين بالفيروس عن التهاب في الحلق، وعادة ما يكون سبب التهاب الحلق عند الأطفال المرضى هو شكل من أشكال العدوى الفيروسية

فقدان الشهية

كشفت البيانات أن 35٪ من الأطفال المصابين بفيروس كورونا أفادوا أنهم يعانون من فقدان الشهية، فمن المرجح أن يعاني الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد ممن ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا من هذه الأعراض.

ينصح خبراء طب الأطفال بمحاولة تقسيم طعامهم إلى أجزاء أصغر ، وإطعامهم القليل وغالبًا إذا أمكن عندما يكونون على ما يرام.

الحمى

الحمى هي أيضًا أحد الأعراض الرئيسية التي يجب الانتباه إليها عند الأطفال المشتبه في إصابتهم بالفيروس، في البالغين والأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 3 أشهر ، تعتبر درجة الحرارة التي تزيد عن 37 درجة مئوية مرتفعة.

في حالة الأطفال والرضع الذين يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة ، يتم تحديدهم باستخدام مقياس حرارة بسيط في المنزل ، تنصح NHS: "يجب إعطاء الأطفال الكثير من السوائل ، مثل حليب الثدي أو الحليب الاصطناعي.

"حتى لو لم يكن طفلك يشعر بالعطش ، فحاول أن تجعله يشرب القليل وفي كثير من الأحيان للحفاظ على مستويات السوائل لديه مرتفعة."

الصداع

وفقًا لتطبيق ZOE Symptom Tracker، أبلغ 53٪ من الأطفال عن إصابتهم بالصداع بعد أن ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

ويسرد المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض أيضًا الصداع رسميًا كعرض من أعراض الأطفال، وينصح جميع الأطفال الذين يشكون من الصداع بضرورة مراقبة أعراض فيروس كورونا الأخرى.

إعياء

أفاد غالبية الأطفال المصابين بفيروس كورونا بأنهم يعانون من التعب، وتظهر البيانات أن 55٪ من الأطفال يعانون من أعراض موهنة، مع انسحاب العديد من الأطفال.

يمكن أن يصبح الأطفال الصغار أيضًا أكثر عرضة لنوبات الغضب والبكاء، كما تم أيضًا إدراج التعب كعرض طويل الأمد لدى البالغين الذين يعانون من مرض كورونا.

وقال العديد من البالغين إنهم يعانون من الإرهاق لأسابيع، أو حتى شهور، بعد أن حصلوا على العلاج.

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، تشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

سعال

احتقان الأنف أو سيلان الأنف

فقدان جديد في حاسة التذوق أو الشم

ضيق التنفس أو صعوبة التنفس

إسهال

الغثيان أو القيء

ألم المعدة

آلام في العضلات أو الجسم