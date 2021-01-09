شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة بطارية بوزن جرامين من حنجرة طفلة صغيرة عمرها عامين فى بريطانيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير نشر في صحيفة مترو البريطانية metro، عن نجاح فريق طبى بإحدى المستشفيات بوسط إنجلترا، عن إزالة بطارية بحجم عملة معدنية تصل وزنها 2 جرام، من حنجرة طفلة صغيرة تبلغ من العمر عامين، من خلال عملية جراحية استغرقت عدة ساعات لإنقاذ الطفلة من الوفاة.





وعثر الأطباء على بطارية ساعة داخل حنجرة الطفلة "صوفيا جريس" البالغة من العمر عامين، بعد أن لاحظ والدها أنها تعاني من مشاكل في الأكل والشرب والتنفس، وبعد فحصها من قبل الطاقم الطبي تبين العثور على جسم غريب يعترض حلق الطفلة ويسبب لها مشاكل صحية خطيرة، من خلال إجراء الأشعة السينية.

وأكد الفريق الطبي أن استمرار وجود البطارية داخل حنجرة الطفلة كانت ستؤدى الى إلحاق مخاطر بالغة بمجرى المرئ، لذا تم خضوعها لجراحة عاجلة تم من خلالها عملية توسيع نجح في شد وتحسين المريء، واستخراج البطارية من حلق الطفلة.

وحذر التقرير الصادر من المستشفى البريطانية من خطورة البطاريات أو العناصر التي تحتوي على بطاريات "زر" أو مغناطيس صغير، نظرا لأنه لا تظهر أعراض على الطفل في حالة ابتلاع بطارية أو مغناطيس، خاصة أنها تتواجد في العديد من ألعاب الأطفال.





وأكد الفريق الطبي أن استمرار البطارية داخل حنجرة الطفلة كان سيؤدى أيضا إلى ضرر كبير للأمعاء، حيث يمكن لبطارية الليثيوم أن تعلق في المريء ويمكن أن تسبب حرقًا كبيرًا للأنسجة في خلال ساعات محدودة.