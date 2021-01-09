المشي أثناء النوم عند الأطفال: الأسباب والعلاج والوقاية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 يناير 2021 07:46 مساءً - جدول المحتوى

1.ما هو السير أثناء النوم؟

2.أعراض السير أثناء النوم

3.أسباب المشي أثناء النوم عند الأطفال.

4.تشخيص المشي أثناء النوم

5.علاج السير أثناء النوم

6.كيف نتعامل مع الطفل الذي يسير أثناء النوم؟

7.كيفية منع السير أثناء النوم عند الأطفال

8.نصائح للعناية المنزلية للسير أثناء النوم

المشي أثناء النوم هو اضطراب شائع يصيب الأطفال، حيث 30٪ على الأقل يسيرون أثناء النوم مرة واحدة على الأقل في حياتهم. نحو 8.4 مليون أميركي يمشون أثناء النوم، عند عدم معالجته، يمكن أن يكون المشي أثناء النوم عند الأطفال خطيراً. تقدم لك الدكتورة إيمان صبحي اختصاصي الصحة النفسية في هذه المقالة التفصيلية المشي أثناء النوم عند الأطفال، وأسبابه، وكيف يجب عليك التعامل معه للحفاظ على سلامة الطفل.

1.ما هو السير أثناء النوم؟

المشي أثناء النوم

المشي أثناء النوم هو اضطراب في النوم عند الأطفال والبالغين، ولكنه أكثر انتشاراً في الأول من الأخير، يُطلق على المشي أثناء النوم أيضاً اسم المشي أثناء النوم، وهو مرتفع عند الأطفال الذين يعانون من مشاكل التبول في الفراش. يتخلص معظم الأطفال من هذه المشكلة قبل سن المراهقة ،المشي أثناء النوم هو فعل المشي وأداء المهام المعقدة. يمكن أن تكون الأنشطة غير ضارة مثل الجلوس في السرير والتحديق في الفراغ، والأنشطة الخطرة مثل استخدام الأجهزة الكهربائية وقيادة السيارات والتجول في الخارج.

عادة ما تحدث الحالات التقليدية للسير أثناء النوم خلال المراحل الثلاث الأولى من النوم غير REM (حركة العين غير السريعة، بلا أحلام). الأشخاص الذين يسيرون أثناء النوم ليس لديهم أي فكرة عما يحدث ولا يتذكرون أفعالهم عند الاستيقاظ.

إذا كان الشخص يسير أثناء نومه أثناء مرحلة حركة العين السريعة من النوم، فيُشار إليه باسم اضطراب سلوك نوم حركة العين السريعة وليس السير أثناء النوم. في هذه الحالة، من المحتمل أن يكون الشخص حلم حلماً ويتذكره في أغلب الأحيان.

2.أعراض السير أثناء النوم

المشي أثناء النوم

قد تستمر نوبة المشي أثناء النوم من بضع دقائق إلى ساعة. عادة ما يكون لمن يمشون أثناء النوم تعبير فارغ، ويكون سلوكهم هادفاً. تحدث معظم نوبات المشي أثناء النوم بعد ساعة إلى ساعتين من نوم الطفل.

تشمل الأعراض الشائعة للسير أثناء النوم عند الأطفال ما يلي:

المشي وأداء المهام أثناء النوم العميق، يمكنهم تناول الطعام وارتداء الملابس وما إلى ذلك.

التحدث أو الغمغمة أثناء النوم

حركات متكررة مثل السير في دوائر وفتح وإغلاق الأبواب وقول نفس الأشياء مراراً وتكراراً.

تذكر القليل أو عدم تذكر ما فعلوه خلال الحدث.

سلوك غير لائق مثل التبول أينما كانوا.

السلوك العنيف.

الصراخ من الأعراض الشائعة عند حدوث السير أثناء النوم مع الرعب الليلي.

لا يستجيب عند التحدث إليه، لا يوجد اعتراف بوجود أشخاص آخرين في الغرفة.

حركات خرقاء

في بعض الأحيان، يتجول الأطفال أيضاً خارج مناطقهم الآمنة أثناء المشي أثناء النوم، مما يجعل المشي أثناء النوم أمراً خطيراً.

3.أسباب المشي أثناء النوم عند الأطفال

المشي أثناء النوم



يمكن أن يحدث السير أثناء النوم بسبب أحد الأسباب التالية.

قلة النوم هي السبب الأكثر شيوعاً للسير أثناء النوم عند الأطفال.

عادات النوم غير المنتظمة، تغيير أوقات النوم، النوم المضطرب.

المرض أو الحمى

يمكن أن يسبب التوتر أو القلق أيضاً السير أثناء النوم واضطرابات ليلية أخرى.

الحالات الطبية التي تؤدي إلى اضطراب النوم؛ على سبيل المثال، الأطفال الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم، والصرع، ومتلازمة تململ الساق (RLS) لديهم فرصة أكبر للسير أثناء النوم.

امتلاء المثانة قد يؤدي إلى السير أثناء النوم، وربما التبول في أماكن غير مناسبة.

قد يؤدي الذعر الليلي إلى السير أثناء النوم.

يمكن أن يكون المشي أثناء النوم وراثياً أيضاً.

في حين أن النقاط المذكورة أعلاه هي أسباب شائعة للسير أثناء النوم المزمن، فإن المهدئات والأدوية وإصابات الرأس والصداع النصفي يمكن أن تؤدي أيضاً إلى نوبات من السير أثناء النوم في بعض الأحيان.

4.تشخيص المشي أثناء النوم

المشي أثناء النوم

يعتمد التشخيص الأساسي للسير أثناء النوم على حساب الوالدين لنوبات المشي أثناء النوم لدى الطفل، سيجمع الطبيب أيضاً معلومات حول أنماط نوم الطفل وعاداته الليلية والتاريخ الطبي. يمكن إجراء فحص فسيولوجي ونفسي لتحديد سبب السير أثناء النوم.

إذا اشتبه الطبيب في أن حالة طبية هي سبب السير أثناء النوم لدى طفلك، فقد يوصي بإجراء مزيد من الاختبارات لتشخيص الحالة. استشارة اختصاصي نوم قد يطلب منك الاحتفاظ بمفكرة نوم لمدة أسبوعين على الأقل، لمراقبة أنماط السير أثناء النوم وملاحظتها.

5.علاج للسير أثناء النوم

علاج المشي أثناء النوم

عادة ما يتم علاج المشي أثناء النوم عند البالغين باستخدام التنويم المغناطيسي، والذي يحقق معدل نجاح لائق، العلاجات الدوائية، والتي تشمل استخدام مضادات الاكتئاب والأدوية المهدئة والمنومة، كانت مفيدة أيضاً للبالغين الذين يسيرون أثناء النوم. لسوء الحظ، لا توجد طريقة معينة لعلاج المشي أثناء النوم عند الأطفال ،عندما يميل الأطفال إلى تجاوز هذه العادة، يميل اختصاصيو النوم إلى التركيز على تحسين عادات نوم الطفل. يساعد هذا في تقليل عادة أحداث السير أثناء النوم والقضاء عليه في النهاية ،إذا كان السير أثناء النوم ناتجاً عن حالة طبية أو نفسية أساسية، يصبح العلاج ضرورياً.

6.كيف تتعامل مع الطفل الذي يسير أثناء النوم؟

التعامل مع المشي أثناء النوم

إذا لاحظت أن طفلك يسير أثناء النوم، فإن محاولة إيقاظه منه هي آخر شيء يجب عليك فعله ،في حين أن إيقاظ الطفل الذي يسير أثناء النوم ليس ضاراً، فإنه يجعل الطفل مرتبكاً أو خائفاً أو حتى غريب الأطوار. إذن.

ماذا نفعل عندما نجد الطفل يمشي أثناء نومه؟

لا داعي للذعر.

إرشاد الطفل برفق إلى الفراش والبقاء حتى ينام بأمان.

استخدام كلمات مطمئنة أو مطمئنة مثل، «أنت بأمان. أنت تعود إلى الفراش وتنام بشكل مريح» بصوت ناعم.

لا تصرخ أو تتحدث بصوت عالٍ، فقد يذهل ذلك الطفل ويخيفه.

لا نحاول كبح جماح الطفل جسدياً عن طريق احتجازه؛ لأن ذلك قد يخيفه ويحوله إلى العنف دفاعاً عن النفس، (خاصة إذا كان يعاني أيضاً من الذعر الليلي).

قد لا تكونين دائماً مستيقظة وعلى وشك حماية طفلك عندما يمشي أثناء نومه. لذا، إليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها الحفاظ على سلامة الشخص أثناء النوم.

قومي بإزالة أي أشياء حادة أو قابلة للكسر من غرفة الطفل.

قومي بإزالة أي شيء يؤدي إلى التعثر والسقوط.

ضعي باب طفل في الغرفة أو في الأماكن الخطرة مثل السلم.

أغلقي النوافذ في غرفة الطفل. أغلقي الباب أيضاً إذا كنت تنامين في نفس الغرفة.

والأهم من ذلك، لا تضعي الطفل في سرير بطابقين؛ لأن السائر أثناء النوم لا يرى ما هو أمامه أو أمامها، ويمكن أن يسقط من سرير بطابقين.

7.كيفية منع السير أثناء النوم عند الأطفال

المشي أثناء النوم

هناك طريقة أخرى للحفاظ على سلامة الأطفال من الأخطار المحتملة للسير أثناء النوم، وهي تطوير عادات نوم جيدة. فيما يلي بعض النصائح لذلك.

نحدد موعداً للنوم ونتأكد من أن الطفل سيكون في الفراش بحلول ذلك الوقت، سواء كان ذلك في يوم من أيام الأسبوع أو عطلة نهاية الأسبوع أو وقت الإجازة.

القيام بروتين ليلي مريح أو روتين للنوم يتضمن حماماً دافئاً أو قراءة أو الاستماع إلى موسيقى تبعث على الاسترخاء.

خلقُ بيئة مريحة ومهدئة لينام الطفل فيها، وجعل الغرفة مظلمة، مع إضاءة ليلية إذا لزم الأمر، وإزالة أي ساعات صاخبة من الغرفة.

التأكد من أن درجة الحرارة في غرفة الطفل مناسبة تماماً، وليست شديدة الحرارة أو شديدة البرودة.

التقليل من كمية الماء أو السوائل الأخرى التي يستهلكها الطفل قبل النوم. والتأكد أيضاً من أن الطفل يفرغ مثانته قبل الذهاب إلى الفراش.

لا تعطي الطفل أي أطعمة ومشروبات سكرية أو تحتوي على كافيين.

قد يقترح بعض المتخصصين في النوم تجربة الاستيقاظ الاستباقي، وهو إيقاظ الطفل قبل 15 - 20 دقيقة على الأقل من وقت حدوث الحدث كل يوم بإعداد منبه لإيقاظ الطفل.

يمكنك أيضاً تجربة التأمل والتخيل العقلي وأنشطة أخرى لتخفيف التوتر لمنع نوبات السير أثناء النوم. إذا تسبب أي شيء على وجه الخصوص في حدوث نوبات السير أثناء النوم، فحاولي منعها أو تجنبها. تحدثي إلى اختصاصي نوم طفلك إذا كان لديك المزيد من المخاوف أو الشكوك.

8.نصائح للعناية المنزلية للسير أثناء النوم

المشي أثناء النوم